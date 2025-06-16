Іран в обмін на Україну — експерт розповів, чи піде Трамп на угоду з Путіним

Дональд Трамп не відкидає ідею посередництва Кремля у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході. Як це може відобразитися на російсько-українській війні Фокусу розповів політолог Олег Постернак.

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Президент США підтримав можливу участь Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном. Коментуючи Фокусу цю заяву очільника Білого дому, політолог Олег Постернак наголосив: "Проблема полягає в тому, що Путін активно розігрує нову карту, пропонуючи Трампу посередницькі послуги щодо близькосхідного врегулювання. Таким чином, існує достатньо серйозний ризик українсько-іранського геополітичного розміну, коли Москва буде тиснути в плані необхідності поступок на Тегеран у його протистоянні з Тель-Авівом, а Вашингтон — на Київ в його війні з РФ".

Констатувавши відсутність трансатлантичної єдності відносно України, експерт зауважив: "Навпаки, США і європейські країни дивляться в протилежні сторони в кейсах мирного врегулювання і подальшої підтримки Києва, а це саме те, чого прагнув досягти Путін".

Між тим, вважає Олег Постернак, туман щодо подальшої підтримки України розвіється після зустрічі G7 у Канаді і саміту НАТО, який пройде 24-25 червня. Саме ці дві події, на переконання аналітика, сумарно дадуть відповідь на запитання про те, на яку допомогу і на який час може розраховувати офіційний Київ. "Ми, зокрема, дізнаємося, чи продовжать США надавати нам розвід дані, що є критично важливо і чи дозволять за європейські гроші в рамках певних оборонних ініціатив купувати їхню зброю для України. Це станом на зараз два фундаментальні питання", — наголошує політолог.

У контексті саміту НАТО у Гаазі експерт нагадує про минулорічне рішення щодо виділення Україні $40 млрд від країн-членів Альянсу. Політолог акцентує, що ця ініціатива й досі нереалізована, а "гучні обіцянки не підкріплені дзвінким доларом". Цей аспект, з огляду на "безкінечні коливання" президента Трампа, переконаний Олег Постернак, наразі також є вкрай важливим.

Детальніше про це читайте в матеріалі Фокусу: Тегеран в обмін на Київ: чи можуть Путін і Трамп піти на розмін своїх "завдань" в Ірані та Україні.