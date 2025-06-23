Удар по Ирану может лишить Россию денег: чего ждать Украине после воскресной атаки США

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США ударили по Ирану. Что это означает для Украины?

Начать надо с того, что удар произошел "22 июня, ровно в четыре утра". Вкладывали ли американцы какой-то символический смысл в дату, сказать трудно. Но точно можем говорить, что в Кремле это будут воспринимать как "тонкий намек на толстые обстоятельства". Прежде чем попытаться проанализировать возможные варианты развития событий, надо обратить внимание на то, что режим аятолл сейчас перешел в режим самосохранения, где единственной целью является сохранение режима. И все дальнейшие действия будут определены исключительно в следующем ключе: это поможет или не поможет сохранить режим. Вариантов у Ирана немного: либо сделать имитацию ответа (это мы неоднократно видели за несколько последних лет), либо же зайти с козырей и начать перекрывать движение по Ормузскому проливу. Исходя из п.2, первый вариант более вероятен. Похоже, что этот лайт-вариант полностью устроит Трампа. Но остается непонятным, как дальше будет себя вести Израиль, который, похоже, считает, что есть возможность сменить режим. Насколько серьезно может надавить США на Нетаньяху, пока сказать сложно, хотя повторюсь: Трамп заинтересован в скором окончании "победоносной войны", которая явно усилит его рейтинг. Мы не можем исключать, что слова о посредничестве России в этой войне имели в виду, то, что Россия должна донести Ирану, что в случае имитационного ответа и окончания боевых действий без "глупостей" в Персидском заливе, США не будут настаивать на смене режима в Иране. Подчеркиваю, это предположение. Если все пойдет по мягкому сценарию, можно не сомневаться, что Трамп улучшит свой рейтинг и с большой долей вероятности, войдет в осень с положительным рейтингом. И на этом фоне будет очень сложно санкционной антироссийской коалиции (Украина, ведущие страны ЕС и ряд влиятельных республиканцев) давить на Трампа перед началом избирательной кампании в Конгресс. В случае негативного сценария резко вырастут цены на энергоносители и США будут иметь огромные проблемы на Ближнем Востоке. Это также может негативно влиять на возможности давления на Трампа в этом вопросе.

Нам точно выгоднее лайт-вариант. Ведь Россия не получит дополнительные финансовые ресурсы. А рейтинговый эффект от "быстрой победы" довольно быстро может развеяться.

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