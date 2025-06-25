"Передайте привет мужу": Трамп пообещал украинской журналистке подумать о передаче Patriot (видео)

Журналистка "BBC Украина" Мирослава Пеца во время саммита НАТО в Гааге задала президенту США Дональду Трампу вопрос о поставках Украине систем противоракетной обороны Patriot. Глава Соединенных Штатов пообещал, что рассмотрит этот вопрос.

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Во время разговора с журналисткой на пресс-конференции президент США Дональд Трамп спросил, живет ли она сейчас в Украине. Представительница СМИ рассказала, что живет с детьми в Варшаве, потому что так хотел ее муж, который служит в Силах обороны Украины.

"Это трудно", — сказал в ответ Дональд Трамп. Он также назвал журналистку "удивительной".

"Позвольте мне сказать вам, они (украинцы — ред.) хотят получить ракеты для Patriot. И мы посмотрим, сможем ли предоставить некоторые. Их очень трудно достать. Нам они тоже нужны, мы поставляли их Израилю, и они очень эффективны, 100%... Это очень хороший вопрос. И я желаю вам удачи. Я понимаю, что это вас очень расстраивает. Передайте привет вашему мужу. Хорошо?" — сказал президент США.

Саммит НАТО в Гааге: детали

Напомним, 24-25 июня в Нидерландах проходит саммит НАТО, куда приехал президент Владимир Зеленский. Чего следует ожидать Украине от встречи на высшем уровне в рамках Альянса, выяснял Фокус.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит НАТО в черном костюме. Ранее глава государства обещал отказаться от милитари-стиля только после завершения войны с Россией.

Во время саммита НАТО Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Президент Украины сообщил, что встреча с Трампом была длительная и содержательная.

Фокус также писал, что президент США Дональд Трамп, направляясь на саммит НАТО в Гаагу, заявил, что президент России Владимир Путин предлагал помощь в урегулировании израильско-иранского конфликта.