Разбудил посреди ночи: Трамп напугал репортера телефонным звонком

Президент США Дональд Трамп прославился своей привычкой звонить журналистам врасплох. Одним из тех, кто ощутил это на себе, стал главный репортер ВВС в Северной Америке Гэри О'Донохью.

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По словам репортера, похоже, телефонные разговоры тет-а-тет с представителями СМИ нравятся главе Белого дома больше, чем традиционные пресс-конференции или телеинтервью. Об этом О'Донохью написал в колонке для ВВС.

Журналист рассказал, что хотел поговорить с Трампом 13 июля, в годовщину покушения на него в Батлере, штат Пенсильвания, поскольку он освещал этот случай, и тогда его репортаж облетел мировые СМИ.

В воскресенье вечером ему сообщили, что через несколько минут звонок состоится, но телефон так и не зазвонил несмотря на то, что О'Донохью с коллегами приготовились к эксклюзивному интервью.

Гэри О'Донохью Фото: соцсеть Х

"К вечеру я почти отчаялся, что интервью все же состоится, и после долгих нескольких недель в дороге, без выходных, я был истощен и лег вздремнуть. Вдруг раздался звонок", – пишет он.

Звонила пресс-секретарь Трампа, Кэролайн Левитт, которая сообщила, что сейчас передаст трубку президенту.

"Я побежал в гостиную, пытаясь спросить отыскать свой цифровой диктофон. Линия оборвалась, и я решил, что этим все и кончится. Но они снова вышли на связь, и я почти 20 минут проговорил с Трампом абсолютно обо всем", – похвастался репортер.

Во время беседы они затронули тему покушения, разочарование Трампа Владимиром Путиным, поговорили об отношениях США с НАТО и Британией.

Гэри О'Донохью опубликовал часть беседы с Трампом на Х

Об отношениях СМИ и Дональда Трампа ходят легенды. Он то грозиться их закрыть, то проявляет неожиданное внимание к отдельным журналистам.

Так, в апреле Трамп раскритиковал программу "60 Minutes", выходящую на американском канале CBS. Не исключено, что он возмутился из-за сюжетов, которые посвящены Владимиру Зеленскому и ситуации с Гренландией.

В июне во время саммита НАТО в Гааге Дональд Трамп обратил внимание на журналистку "BBC Украина" Мирославу Пецу. Она спросила о поставках Украине систем противоракетной обороны Patriot. Глава Соединенных Штатов пообещал, что рассмотрит этот вопрос.

Он поинтересовался у нее, где ее муж, и журналистка ответила, что тот воюет.

"Передайте привет вашему мужу. Хорошо?" – сказал Трамп.

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"Мне нельзя говорить, потому что это может быть концом моей политической карьеры. Но ты красива, и ты красива внутри. Я хотел бы, чтобы у меня было больше таких репортеров, как ты", — заявил Трамп в присутствии вице-президента, госсекретаря и министров иностранных дел.

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