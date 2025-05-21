Трамп, который критиковал Байдена за конфузы на публике, потерялся в Капитолии (видео)

Покидая Капитолийский холм, президент США Дональд Трамп дал комментарии журналистам. После этого он запутался, не найдя выход.

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Инцидент, который произошел во время общения американского президента Дональда Трампа и спикера Палаты представителей Майка Джонсона 20 мая, попал на видео CNN.

Завершая разговор с журналистами, Трамп сказал: "Спасибо большое всем, спасибо". После этого уверенно пошел вперед, где стоял сотрудник Капитолийской полиции. Растерянного президента США быстро спас от конфуза Джонсон, который положил ему руку на плечо и указал правильный путь.

Ранее Трамп высмеивал своего соперника на выборах экс-президента США Джо Байдена, заявляя, что он "мог заснуть" и "пускать слюни со стороны рта". Также он акцентировал на оговорке политического оппонента, подчеркивая, что Байден "не смог запомнить" его имя и нуждался в помощи ведущего для продолжения интервью.

Контекст: Трамп растерялся после разговора о "противоречивом" законопроекте

В CNN сообщали, что Трамп прибыл на Капитолийский холм для встречи с республиканцами Палаты представителей, чтобы обсудить широкий пакет налогов и сокращения расходов. Отмечалось, что президент хочет объединить политиков в продвижении своей "законодательной повестки дня".

Лидеры Республиканской партии в Палате представителей, по данным СМИ, надеются на принятие большого законопроекта в течение недели, тогда документ направят в Сенат.

О пакете известно, что он:

включает несколько "противоречивых мер", которые глубоко урезают две ключевые программы — Medicaid (обеспечение малообеспеченных людей бесплатными медицинскими услугами) и продовольственные талоны (помощь бедным семьям в покупке еды);

делает постоянными налоговые льготы для предпринимателей и добавляет новые временные налоговые скидки, в частности сокращение налогов на чаевые и сверхурочную работу;

предусматривает значительные инвестиции в усиление охраны южной границы, новые барьеры для мигрантов и "гигантский новый щит противоракетной обороны".

Налоговые льготы, по расчетам, обойдутся Вашингтону в более 3,8 триллиона долларов за 10 лет, а сокращение Medicaid и других программ должно сэкономить лишь 880 миллиардов долларов за десятилетие. Палата представителей ищет не менее 1,5 триллиона долларов на сокращение расходов, чтобы компенсировать предложенные изменения.

Во время общения с журналистами утром 20 мая Трамп уверял, что республиканцы "чрезвычайно едины" несмотря на внутрипартийные споры.

"Есть люди, которые хотят нескольких вещей, которые, возможно, мне не нравятся или которые они не получат", — признал, однако, президент.

Он подчеркнул, что его законопроект "должны реализовать", заверив, что это обеспечит "самое большое снижение налогов в истории" без сокращения чего-то "существенного".

"Единственное, что мы сокращаем, это расточительство, мошенничество и злоупотребления. Что касается Medicaid, то это расточительство, мошенничество и злоупотребление", — добавил Трамп.

Напомним, двухпартийная группа сенаторов США обнародовала резолюцию, которая требует от России возвращения всех украинских детей до заключения любого мирного соглашения. Один из ее инициаторов Чак Грассли отметил, что Кремль "похитил тысячи детей, чтобы промыть им мозги и русифицировать".

Госсекретарь Марко Рубио спрогнозировал, что Сирия может погрузиться в жестокую гражданскую войну. По его словам, местное временное правительство — на пороге краха, а лидер Ахмед аль-Шараа оказался в очень сложной ситуации.