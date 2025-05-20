В США считают, что новое правительство Сирии может рухнуть через пару недель

Госсекретарь Марко Рубио считает, что правительство переходного президента Сирии Ахмеда аль-Шараа сталкивается с огромными проблемами. И если оно рухнет, то страна погрузится в жестокую гражданскую войну.

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Об этом пишет Al Arabiya.

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед сенатским комитетом по иностранным делам, объявил 20 мая, что администрация Дональда Трампа позволит американским дипломатам, работающим в Турции, работать и с местными чиновниками в Дамаске, Сирия, чтобы определить, какая помощь им необходима.

Встреча Ахмеда аль-Шараа и Дональда Трампа Фото: Al Jazeera

Но потом Рубио выступил с мрачным предупреждением о том, что временное сирийское правительство находится на грани краха. А президент Сирии Ахмед аль-Шараа – в очень сложной ситуации.

"Мы хотим помочь этому правительству добиться успеха, потому что альтернативой является полномасштабная гражданская война и хаос, которые дестабилизируют весь регион", — заявил Рубио законодателям.

Обращаясь к самому сирийскому правительству, Рубио предупредил, что правительство Шараа сталкивается с огромными проблемами. В связи с этим, сказал он, США оценивают, что правительство Сирии "может быть, находится в неделях, а не в месяцах от потенциального краха и полномасштабной гражданской войны эпических масштабов, по сути, разделяющей страну".

Однако Рубио подчеркнул, что Сирия — одно из немногих мест на Ближнем Востоке, где различные религии на протяжении десятилетий сосуществуют бок о бок.

"Таким образом, если вы задумаетесь о регионе, скажем, через два года, когда Сирия и Ливан будут стабильны, это откроет невероятные возможности для всего региона для всех видов мира и безопасности и прекращения конфликтов и войн", — сказал он, добавив, что это "сложная задача".

Ахмед аль-Шараа, переходный президент Сирии, может не удержать страну от гражданской войны Фото: Al Jazeera

Напомним, президент США Дональд Трамп встретился с Ахмедом аль-Шараа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Это была первая с 2000 года встреча лидеров Соединенных Штатов и Сирии. Трамп назвал аль-Шараа "крутым парнем".

А сирийский диктатор Башар Асад, предположительно, находится в России, куда выехал со всей своей семьей.