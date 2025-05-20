У США вважають, що новий уряд Сирії може зазнати краху за кілька тижнів

Держсекретар Марко Рубіо вважає, що уряд перехідного президента Сирії Ахмеда аль-Шараа стикається з величезними проблемами. І якщо він впаде, то країна зануриться в жорстоку громадянську війну.

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Про це пише Al Arabiya.

Держсекретар США Марко Рубіо, виступаючи перед сенатським комітетом у закордонних справах, оголосив 20 травня, що адміністрація Дональда Трампа дасть змогу американським дипломатам, які працюють у Туреччині, працювати і з місцевими чиновниками в Дамаску, Сирія, щоб визначити, яка допомога їм необхідна.

Зустріч Ахмеда аль-Шараа і Дональда Трампа Фото: covid-rules

Але потім Рубіо виступив із похмурим попередженням про те, що тимчасовий сирійський уряд перебуває на межі краху. А президент Сирії Ахмед аль-Шараа — у дуже складній ситуації.

"Ми хочемо допомогти цьому уряду домогтися успіху, тому що альтернативою є повномасштабна громадянська війна і хаос, які дестабілізують весь регіон", — заявив Рубіо законодавцям.

Звертаючись до самого сирійського уряду, Рубіо попередив, що уряд Шараа стикається з величезними проблемами. У зв'язку з цим, сказав він, США оцінюють, що уряд Сирії "можливо, перебуває в тижнях, а не в місяцях від потенційного краху і повномасштабної громадянської війни епічних масштабів, яка, по суті, розділяє країну".

Однак Рубіо підкреслив, що Сирія — одне з небагатьох місць на Близькому Сході, де різні релігії протягом десятиліть співіснують пліч-о-пліч.

"Таким чином, якщо ви замислитеся про регіон, скажімо, за два роки, коли Сирія і Ліван будуть стабільними, це відкриє неймовірні можливості для всього регіону для всіх видів миру і безпеки та припинення конфліктів і воєн", — сказав він, додавши, що це "складне завдання".

Ахмед аль-Шараа, перехідний президент Сирії, може не втримати країну від громадянської війни Фото: covid-rules

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зустрівся з Ахмедом аль-Шараа в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Це була перша з 2000 року зустріч лідерів Сполучених Штатів і Сирії. Трамп назвав аль-Шараа "крутим хлопцем".

А сирійський диктатор Башар Асад, імовірно, перебуває в Росії, куди виїхав з усією своєю сім'єю.