"Молодий, привабливий хлопець": Дональд Трамп зустрівся з новим президентом Сирії

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулася перша з 2000 року зустріч лідерів Сполучених Штатів та Сирії. Президент США Дональд Трамп провів переговори з перехідним президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа.

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Про це пише ВВС. Видання зазначає, що розмова тривала понад пів години.

Про зустріч стало відомо напередодні ввечері, після того, як Трамп зробив неочікувану заяву про зняття санкцій із Сирії. У Білому домі зазначили, що глава США погодився "привітатися" з аль-Шараа, якщо обидва лідери опиняться в Саудівській Аравії одночасно.

На переговорах також був присутній спадкоємець престолу Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, а по відеозв’язку до них долучився президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

За інформацією Білого дому, Трамп під час зустрічі висунув низку вимог до сирійського лідера. Зокрема, він закликав аль-Шараа "депортувати палестинських терористів", не уточнивши, кого саме мав на увазі. Президент США також наголосив на необхідності запобігти відродженню терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Окремо Трамп звернувся до сирійського президента з пропозицією підписати Угоди Авраама — серію договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем та низкою арабських держав, включаючи Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Марокко, підписаних у 2020–2021 роках. У відповідь Аль-Шараа запросив американські компанії інвестувати у сирійську нафтову та газову галузь, намагаючись активізувати економічну співпрацю між державами на фоні зняття санкцій.

Загалом зустріч пройшла "вкрай позитивно на всіх рівнях". Пізніше Дональд Трамп у коментарі журналістам назвав аль-Шараа "привабливим і крутим хлопцем", зазначивши, що бесіда з ним була "чудовою".

"Молодий, привабливий хлопець, крутий хлопець. Міцне минуле, дуже сильне минуле — боєць. У нього є реальний шанс втриматися", — додав Дональд Трамп.

Ахмед аль-Шара: що про нього відомо

Ахмед аль-Шараа — це сирійський ісламіст, який народився в Саудівській Аравії у 1982 році. Був засновником та лідером сирійського філіалу "Аль-Каїди" – угруповання "Джабхат ан-Нусра", яке воювало проти режиму Асада та ІДІЛ.

У 2013 році США оголошували винагороду в 10 млн доларів за його голову як лідера "Аль-Каїди" в Сирії, проте у грудні 2024 року цю винагороду було скасовано після його зустрічі з американською делегацією.

З грудня 2024 року є де-факто лідером Сирії. 29 січня 2025 року був оголошений президентом Сирії на перехідний період.

Нагадаємо, що Дональд Трамп грубо порушив правила етикету в Саудівській Аравії. Президент США так і не скуштував кави, поданої під час зустрічі зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Також Дональд Трамп заявив, що попри насичений робочий графік, готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Це він готовий зробити "заради порятунку життів".