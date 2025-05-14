Дональд Трамп грубо порушив правила етикету в Саудівській Аравії: що він зробив

Президент США так і не скуштував кави, поданої під час зустрічі зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. У соцмережах припустили, що Трамп п'є тільки свою улюблену дієтичну колу.

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Про це пише Daily Mail.

Візит Дональда Трампа до Саудівської Аравії

Дональд Трамп спровокував дикі теорії змови, відмовившись пити каву під час поїздки до Саудівської Аравії. І, мабуть, порушив правила гостинності, відмовившись випити міцну каву.

Президента США зустрічали по-королівськи під час його першої великої закордонної поїздки під час свого другого терміну. Примітно, але його супроводжували Ілон Маск і Сем Альтман.

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман Аль Сауд влаштував Трампу прийом, який включав демонстрацію військової могутності, кінний ескорт і навіть розстелив пурпурний килим. А в палаці президента США зустрічала почесна варта із золотими мечами.

Дональд Трамп і принц Мухаммед бін Салман Аль Сауд Фото: Al Arabiya

Трамп, який одягнув з такої нагоди фіолетову краватку, люб'язно поговорив з МБС, як називають наслідного принца Саудівської Аравії.

Відбулося офіційне представлення делегацій та відбулася пишна церемонія частування з кавою та чаєм.

Але Трамп, який, як відомо, не п'є кави, взяв чашку, а потім поставив її собі на коліна, не зробивши жодного ковтка.

Його саудівські та американські колеги випили запропоновані напої, поки президент США ніяково озирався з чашкою в руках.

У соцмережах припустили, що відмова президента США від запропонованої кави мала більш зловісні мотиви.

Дональд Трамп відмовився від частування в Саудівській Аравії

"Можливо, він побоювався отрути. Секретна служба радить йому не вживати нічого без перевірки. Після трьох замахів на його життя, як ви можете його звинувачувати?" — писали в соцмережах.

Утім, той факт, що президент США Дональд Трамп п'є тільки дієтичну колу — загальновідомий. Він сам про це неодноразово говорив.

У Саудівській Аравії існує традиція пропонувати гостям каву після прибуття на знак привітного прийому і поваги. Тож відмова від частування — це грубе порушення правил етикету.

Під час свого першого закордонного візиту після повернення в Білий дім Дональд Трамп провів 13 і 14 травня в Саудівській Аравії, потім вирушив до Катару, а потім він попрямує в Абу-Дабі, столицю Об'єднаних Арабських Еміратів.

У всіх трьох країнах Трамп прагнутиме щонайменше оголосити про економічні угоди, сподіваючись, що вдасться також досягти прогресу з деяких складних геополітичних питань.

Довгострокова мета — приєднання Саудівської Аравії до Авраамських угод — одного з найбільших зовнішньополітичних досягнень першої адміністрації Трампа. Авраамські угоди нормалізували відносини між Ізраїлем і ОАЕ, а також Ізраїлем і Бахрейном.

Принц наполягав на тому, що для приєднання до пакту зараз саудівцям необхідно, щоб Газа стала палестинською державою.

Нагадаємо, під час візиту Дональду Трампу піднесли дуже дорогий подарунок — літак від Катару за 400 мільйонів доларів.

У США розкритикували рішення Трампа прийняти подарунок, адже його можна сприймати, як хабар.