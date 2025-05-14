Дональд Трамп грубо нарушил правила этикета в Саудовской Аравии: что он сделал
Президент США так и не попробовал кофе, поданный во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. В соцсетях предположили, что Трамп пьет только свою любимую диетическую колу.
Об этом пишет Daily Mail.
Дональд Трамп спровоцировал дикие теории заговора, отказавшись пить кофе во время поездки в Саудовскую Аравию. И, видимо, нарушил правила гостеприимства, отказавшись выпить крепкий кофе.
Президента США встречали по-королевски во время его первой крупной зарубежной поездки во время своего второго срока. Примечательно, но его сопровождали Илон Маск и Сэм Альтман.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд устроил Трампу прием, который включал демонстрацию военной мощи, конный эскорт и даже расстелил пурпурный ковер. А во дворце президента США встречал почетный караул с золотыми мечами.
Трамп, надевший по такому случаю фиолетовый галстук, любезно побеседовал с МБС, как называют наследного принца Саудовской Аравии.
Состоялось официальное представление делегаций и состоялась пышная церемония угощения с кофе и чаем.
Но Трамп, который, как известно, не пьет кофе, взял чашку, а затем поставил ее себе на колени, не сделав ни одного глотка.
Его саудовские и американские коллеги выпили предложенные напитки, пока президент США неловко озирался с чашкой в руках.
В соцсетях предположили, что отказ президента США от предложенного кофе имел более зловещие мотивы.
"Возможно, он опасался яда. Секретная служба советует ему не употреблять ничего без проверки. После трех покушений на его жизнь, как вы можете его винить?" — писали в соцсетях.
Впрочем, тот факт, что президент США Дональд Трамп пьет только диетическую колу – общеизвестен. Он сам об этом неоднократно говорил.
В Саудовской Аравии существует традиция предлагать гостям кофе по прибытии в знак радушного приема и уважения. Так что отказ от угощения – это грубое нарушение правил этикета.
Во время своего первого зарубежного визита после возвращения в Белый дом Дональд Трамп провел 13 и 14 мая в Саудовской Аравии, потом отправился в Катар, а затем он направится в Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов.
Во всех трех странах Трамп будет стремиться как минимум объявить об экономических соглашениях, надеясь, что удастся также достичь прогресса по некоторым сложным геополитическим вопросам.
Долгосрочная цель — присоединение Саудовской Аравии к Авраамским соглашениям — одному из крупнейших внешнеполитических достижений первой администрации Трампа. Авраамские соглашения нормализовали отношения между Израилем и ОАЭ, а также Израилем и Бахрейном.
Принц настаивал на том, что для присоединения к пакту сейчас саудовцам необходимо, чтобы Газа стала палестинским государством.
Напомним, во время визита Дональду Трампу преподнесли очень дорогой подарок – самолет от Катара за 400 миллиона долларов.
В США раскритиковали решение Трампа принять подарок, ведь его можно воспринимать, как взятку.