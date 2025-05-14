Дональд Трамп грубо нарушил правила этикета в Саудовской Аравии: что он сделал

Президент США так и не попробовал кофе, поданный во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. В соцсетях предположили, что Трамп пьет только свою любимую диетическую колу.

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Об этом пишет Daily Mail.

Визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию

Дональд Трамп спровоцировал дикие теории заговора, отказавшись пить кофе во время поездки в Саудовскую Аравию. И, видимо, нарушил правила гостеприимства, отказавшись выпить крепкий кофе.

Президента США встречали по-королевски во время его первой крупной зарубежной поездки во время своего второго срока. Примечательно, но его сопровождали Илон Маск и Сэм Альтман.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд устроил Трампу прием, который включал демонстрацию военной мощи, конный эскорт и даже расстелил пурпурный ковер. А во дворце президента США встречал почетный караул с золотыми мечами.

Дональд Трамп и принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд Фото: Al Arabiya

Трамп, надевший по такому случаю фиолетовый галстук, любезно побеседовал с МБС, как называют наследного принца Саудовской Аравии.

Состоялось официальное представление делегаций и состоялась пышная церемония угощения с кофе и чаем.

Но Трамп, который, как известно, не пьет кофе, взял чашку, а затем поставил ее себе на колени, не сделав ни одного глотка.

Его саудовские и американские коллеги выпили предложенные напитки, пока президент США неловко озирался с чашкой в руках.

В соцсетях предположили, что отказ президента США от предложенного кофе имел более зловещие мотивы.

Дональд Трамп отказался от угощения в Саудовской Аравии

"Возможно, он опасался яда. Секретная служба советует ему не употреблять ничего без проверки. После трех покушений на его жизнь, как вы можете его винить?" — писали в соцсетях.

Впрочем, тот факт, что президент США Дональд Трамп пьет только диетическую колу – общеизвестен. Он сам об этом неоднократно говорил.

В Саудовской Аравии существует традиция предлагать гостям кофе по прибытии в знак радушного приема и уважения. Так что отказ от угощения – это грубое нарушение правил этикета.

Во время своего первого зарубежного визита после возвращения в Белый дом Дональд Трамп провел 13 и 14 мая в Саудовской Аравии, потом отправился в Катар, а затем он направится в Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

Во всех трех странах Трамп будет стремиться как минимум объявить об экономических соглашениях, надеясь, что удастся также достичь прогресса по некоторым сложным геополитическим вопросам.

Долгосрочная цель — присоединение Саудовской Аравии к Авраамским соглашениям — одному из крупнейших внешнеполитических достижений первой администрации Трампа. Авраамские соглашения нормализовали отношения между Израилем и ОАЭ, а также Израилем и Бахрейном.

Принц настаивал на том, что для присоединения к пакту сейчас саудовцам необходимо, чтобы Газа стала палестинским государством.

Напомним, во время визита Дональду Трампу преподнесли очень дорогой подарок – самолет от Катара за 400 миллиона долларов.

В США раскритиковали решение Трампа принять подарок, ведь его можно воспринимать, как взятку.