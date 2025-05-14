"Молодой, привлекательный парень": Дональд Трамп встретился с новым президентом Сирии

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялась первая с 2000 года встреча лидеров Соединенных Штатов и Сирии. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с переходным президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа.

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Об этом пишет ВВС. Издание отмечает, что разговор длился более получаса.

О встрече стало известно накануне вечером, после того, как Трамп сделал неожиданное заявление о снятии санкций с Сирии. В Белом доме отметили, что глава США согласился "поздороваться" с аль-Шараа, если оба лидера окажутся в Саудовской Аравии одновременно.

На переговорах также присутствовал наследник престола Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, а по видеосвязи к ним присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По информации Белого дома, Трамп во время встречи выдвинул ряд требований к сирийскому лидеру. В частности, он призвал аль-Шараа "депортировать палестинских террористов", не уточнив, кого именно имел в виду. Президент США также отметил необходимость предотвратить возрождение террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Отдельно Трамп обратился к сирийскому президенту с предложением подписать Соглашения Авраама — серию договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко, подписанных в 2020-2021 годах. В ответ Аль-Шараа пригласил американские компании инвестировать в сирийскую нефтяную и газовую отрасль, пытаясь активизировать экономическое сотрудничество между государствами на фоне снятия санкций.

В целом встреча прошла "крайне положительно на всех уровнях". Позже Дональд Трамп в комментарии журналистам назвал аль-Шараа "привлекательным и крутым парнем", отметив, что беседа с ним была "замечательной".

"Молодой, привлекательный парень, крутой парень. Крепкое прошлое, очень сильное прошлое — боец. У него есть реальный шанс удержаться", — добавил Дональд Трамп.

Ахмед аль-Шара: что о нем известно

Ахмед аль-Шараа — это сирийский исламист, который родился в Саудовской Аравии в 1982 году. Был основателем и лидером сирийского филиала "Аль-Каиды" — группировки "Джабхат ан-Нусра", которая воевала против режима Асада и ИГИЛ.

В 2013 году США объявляли вознаграждение в 10 млн долларов за его голову как лидера "Аль-Каиды" в Сирии, однако в декабре 2024 года это вознаграждение было отменено после его встречи с американской делегацией.

С декабря 2024 года является де-факто лидером Сирии. 29 января 2025 года был объявлен президентом Сирии на переходный период.

Напомним, что Дональд Трамп грубо нарушил правила этикета в Саудовской Аравии. Президент США так и не попробовал кофе, поданного во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Также Дональд Трамп заявил, что несмотря на насыщенный рабочий график, готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это он готов сделать "ради спасения жизней".