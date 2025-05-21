Трамп, який критикував Байдена за конфузи на публіці, загубився у Капітолії (відео)

Залишаючи Капітолійський пагорб, президент США Дональд Трамп дав коментарі журналістам. Після цього він заплутався, не знайшовши вихід.

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Інцидент, який стався під час спілкування американського президента Дональда Трампа і спікера Палати представників Майка Джонсона 20 травня, потрапив на відео CNN.

Завершуючи розмову з журналістами, Трамп сказав: "Дякую дуже усім, дякую". Після цього впевнено пішов уперед, де стояв співробітник Капітолійської поліції. Розгубленого президента США швидко врятував від конфузу Джонсон, який поклав йому руку на плече й вказав правильний шлях.

Раніше Трамп висміював свого суперника на виборах експрезидента США Джо Байдена, заявляючи, що він "міг заснути" та "пускати слину з боку рота". Також він акцентував на обмовці політичного опонента, наголошуючи, що Байден "не зміг запам’ятати" його ім’я і потребував допомоги ведучого для продовження інтерв’ю.

Контекст: Трамп розгубився після розмови про "суперечливий" законопроєкт

У CNN повідомляли, що Трамп прибув на Капітолійський пагорб для зустрічі з республіканцями Палати представників, щоб обговорити широкий пакет податків і скорочення витрат. Зазначалось, що президент хоче об’єднати політиків у просуванні свого "законодавчого порядку денного".

Лідери Республіканської партії у Палаті представників, за даними ЗМІ, сподіваються на прийняття великого законопроєкту протягом тижня, тоді документ направлять у Сенат.

Про пакет відомо, що він:

включає кілька "суперечливих заходів", які глибоко урізають дві ключові програми — Medicaid (забезпечення малозабезпечених людей безплатними медичними послугами) і продовольчі талони (допомога бідним сім’я у купівлі їжі);

робить постійними податкові пільги для підприємців та додає нові тимчасові податкові знижки, зокрема скорочення податків на чайові й понаднормову роботу;

передбачає значні інвестиції в посилення охорони південного кордону, нові бар’єри для мігрантів і "гігантський новий щит протиракетної оборони".

Податкові пільги, за розрахунками, обійдуться Вашингтону у понад 3,8 трильйона доларів за 10 років, а скорочення Medicaid й інших програм має заощадити лише 880 мільярдів доларів за десятиліття. Палата представників шукає щонайменше 1,5 трильйона доларів на скорочення витрат, щоб компенсувати запропоновані зміни.

Під час спілкування з журналістами зранку 20 травня Трамп запевняв, що республіканці "надзвичайно єдині" попри внутрішньопартійні суперечки.

"Є люди, які хочуть кількох речей, які, можливо, мені не подобаються або які вони не отримають", — визнав, однак, президент.

Він наголосив, що його законопроєкт "повинні реалізувати", запевнивши, що це забезпечить "найбільше зниження податків в історії" без скорочення чогось "суттєвого".

"Єдине, що ми скорочуємо, це марнотратство, шахрайство та зловживання. Що стосується Medicaid, то це марнотратство, шахрайство та зловживання", — додав Трамп.

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