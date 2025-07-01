"Ты красивая": журналистка в Овальном кабинете поразила Дональда Трампа (фото)

Подписание мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой в Белом доме отошло на второй план после неожиданного комплимента, который президент США Дональд Трамп сделал африканской журналистке Хариане Верас.

Related video

Церемония подписания исторического "Вашингтонского соглашения" состоялась в прошлую пятницу, 30 июня. Однако в центре внимания были не так дипломатические отношения двух стран, как слова американского лидера в адрес корреспондента государственного телевидения Анголы — Харианы Верас. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Журналистка, которая уже более десяти лет освещает события в Белом доме, прибыла в Вашингтон из Конго, чтобы рассказать о реакции людей на достижение мирного соглашения.

"Я говорила с людьми на улицах... Они знают ваше имя. Они знают, что президент Трамп прилагает все усилия, чтобы наконец-то принести мир в страну. Я увидела надежду. Теперь у них есть надежда на лучшие дни в Конго", — обратилась журналистка к президенту США во время церемонии.

Выступление Харианы Верас

Выступление Верас вызвало овации присутствующих, но ответ Дональда Трампа стал настоящей сенсацией.

"Мне нельзя говорить, потому что это может быть концом моей политической карьеры. Но ты красива, и ты красива внутри. Я хотел бы, чтобы у меня было больше таких репортеров, как ты", — заявил Трамп в присутствии вице-президента, госсекретаря и министров иностранных дел.

Хариана Верас произносит речь Фото: Getty

Политик не ограничился комплиментами. В конце церемонии он вручил Верас памятную президентскую монету со словами: "Дорогая, это для тебя, хорошо?"

Журналистка вежливо поблагодарила, хотя очевидцы заметили смущение на ее лице.

Хариана Верас: что о ней известно?

Это опытный корреспондент с многолетним стажем работы в Вашингтоне. Она освещает деятельность Конгресса, Пентагона и администрации президента.

В своем выступлении журналистка также заявила о намерениях президента Конго выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. "Он сказал, что вы этого заслуживаете. Вы работали, чтобы принести мир во всем мире, не только в Конго", — подчеркнула Верас.

Кстати, "Вашингтонское соглашение" между Руандой и ДРК предусматривает прекращение боевых действий, разоружение повстанческих группировок и контроль над природными ресурсами. Согласно договоренности, США получат стратегический доступ к конголезским залежам золота, меди и лития.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Королева Нидерландов в ярком комбинезоне поразила Трампа и мировых лидеров на саммите НАТО.

Слава Каминская показалась с Трампом и Януковичем на Канарах: что это было на самом деле.

Кроме того, старшая дочь королевы Максима Амалия встречается с болгарским князем.