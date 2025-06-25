Слава Каминская показалась с Трампом и Януковичем на Канарах: что это было на самом деле

Украинская певица Слава Каминская продолжает эпатировать публику. После кадра с якобы беглым президентом Виктором Януковичем экс-солистка группы "НеАнгелы" показалась "в объятиях" Трампа.

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Фото с американским президентом, которое, вероятно, является результатом искусственного интеллекта, артистка выложила в Instagram.

Сначала Каминская опубликовала фото с якобы беглым экс-президентом возле одного из баров на Канарских островах. На снимке она позирует с Янковичем на фоне вывески "Ибица".

"Какие люди на Канарах", — написала певица, вызвав волну критики в комментариях, ведь Януковича признали виновным в государственной измене в Украине.

Слава Каминская с якобы Виктором Януковичем Фото: instagram.com/babaslavka

Более того, на этом Каминская не остановились и показалась с самим Трампом. Уже через некоторое время на фото появились примечания: "Информация об ИИ". А на фоне критики пользователей сети бывшая участница "НеАнгелов" закрыла свой профиль.

Слава Каминская с якобы Дональдом Трампом Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Каминская использовала ИИ?

Между тем ведущий Слава Демин раскрыл все карты, отметив, что это действительно был искусственный интеллект.

"Чтобы уже откровенно намекнуть на то, что это искусственный интеллект, следующий пост у Славы Каминской был тоже на Канарах, но уже с Дональдом Трампом. Вывод: не стоит вестись на первое, что увидели, а лучше все же разобраться в ситуации и проанализировать", — написал Демин.

Интересно, что перед этим певица сбросила ведущему его же фото с Януковичем на Канарах. То есть серия ее скандальных постов была запланирована.

Фото: Telegram Слави Дьоміна

После волны обсуждения фото с Януковичем музред М1 Александр Дымов "показался" с певицей Дуа Липой.

"Встретился с Дуа Липочкой, пили чай, надо садиться на оземпик", — написал он в Facebook.

Александр Дымов с "Дуа Липой"

В частности, музред М1 также имеет "фото" с самой Леди Гагой.

Александр Дымов с "Леди Гагой" Фото: Саня Димов/Facebook

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Слава Каминская, которая ранее была участницей группы "неАнгелы" опровергла слухи, что она в третий раз вышла замуж.

Актер Павел Вишняков рассказал, что Каминская ему неоднократно помогала со сборами для украинской армии.

Кроме того, пластический хирург Сергей Королюк специально для Фокуса прокомментировал внешние изменения Славы Каминской.