Слава Каминская тайно вышла замуж: певица прокомментировала слухи о третьем браке

Слава Каминская дважды была официально замужем, сейчас артистка находится в отношениях, однако личность своего мужчины держит в тайне.

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40-летняя украинская Слава Каминская, которая ранее была участницей группы "НеАнгелы" опровергла слухи, что она в третий раз вышла замуж. Подробностями личной жизни певица поделилась с интервьюером Славой Деминым.

В частности, в сети начали распространяться слухи, что артистка в третий раз вышла замуж. Причиной этому стало то, что Слава Каминская опубликовала совместные фото с мужем и рассказала, что периодически с любимым организовывают отдых от детей, оставляя их на няню. В заметке Слава называет любимого "мужем". Таким образом поклонники сделали выводы, что звезда тайно вышла замуж.

Зато Слава Демин решил уточнить у певицы соответствуют ли предположения поклонников действительности, на что артистка ответила отрицанием.

В частности, Каминская заявила, что она пока официально не замужем и пока не планирует свадьбу. Также она объяснила, что называет своего избранника "мужем", ведь ей так удобнее. Кроме этого, Каминская заявила Демину, что как только надумает выходить замуж в третий раз ему первому об этом расскажет.

Заметим, что Слава Каминская уже была дважды замужем. Так, впервые официально певица вышла замуж в 2012. Ее избранником стал бизнесмен Евгений. Вторым мужем артистки стал пластический хирург Эдгар Каминский. В этом браке певица родила сына Леонарда и дочь Лауру.

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Возвращение Мухтара" рассказал, какую армию спонсирует Слава Каминская.