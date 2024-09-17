Слава Каминская тайно вышла замуж: певица прокомментировала слухи о третьем браке
Слава Каминская дважды была официально замужем, сейчас артистка находится в отношениях, однако личность своего мужчины держит в тайне.
40-летняя украинская Слава Каминская, которая ранее была участницей группы "НеАнгелы" опровергла слухи, что она в третий раз вышла замуж. Подробностями личной жизни певица поделилась с интервьюером Славой Деминым.
В частности, в сети начали распространяться слухи, что артистка в третий раз вышла замуж. Причиной этому стало то, что Слава Каминская опубликовала совместные фото с мужем и рассказала, что периодически с любимым организовывают отдых от детей, оставляя их на няню. В заметке Слава называет любимого "мужем". Таким образом поклонники сделали выводы, что звезда тайно вышла замуж.
Зато Слава Демин решил уточнить у певицы соответствуют ли предположения поклонников действительности, на что артистка ответила отрицанием.
В частности, Каминская заявила, что она пока официально не замужем и пока не планирует свадьбу. Также она объяснила, что называет своего избранника "мужем", ведь ей так удобнее. Кроме этого, Каминская заявила Демину, что как только надумает выходить замуж в третий раз ему первому об этом расскажет.
Заметим, что Слава Каминская уже была дважды замужем. Так, впервые официально певица вышла замуж в 2012. Ее избранником стал бизнесмен Евгений. Вторым мужем артистки стал пластический хирург Эдгар Каминский. В этом браке певица родила сына Леонарда и дочь Лауру.
Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Возвращение Мухтара" рассказал, какую армию спонсирует Слава Каминская.