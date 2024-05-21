Звезда сериала "Возвращение Мухтара" рассказал, какую армию спонсирует Слава Каминская (видео)

Слава Каминская с начала полномасштабной войны в Украине уехала за границу. За это время многие украинцы не понимают позицию певицы относительно войны в Украине, потому что она неоднократно становилась фигуранткой скандалов, из-за того, что общается на русском языке и слушает музыку страны агрессора.

Related video

40-летний белорусский актер Павел Вишняков, известный ролями в сериале "Возвращение Мухтара", "Опер по вызову" и "Женские секреты", встал на защиту украинской певицы Славы Каминской, которую неоднократно обвиняли в неоднозначной позиции относительно войны в Украине. О том, на чьей стороне на самом деле Слава Каминская Вишняков рассказал в интервью Алины Доротюк.

В частности, актер признался, что общается со Славой Каминской, которая сейчас вместе с детьми живет за границей. Павел Вишняков рассказал, что накануне войны они вместе со Славой виделись на отдыхе на Бали. Сейчас же они, по словам актера, поддерживают связь.

В интервью Алина Доротюк отметила, что ей как гражданке Украины, довольно странные нарративы певицы, которые она продвигает у себя в социальных сетях. В частности, Алина Доротюк отметила, что Слава Каминская до сих пор разговаривает на русском языке и часто публикует песни из вражеской страны. Такое поведение публичного человека, по словам Доротюк, наталкивает слушателей на разные мысли. Кроме того, в июне 2023 года Слава Каминская публично заявила, что не планирует переходить на украинский и поддержала общение на русском языке.

"Мне очень не понравилось, и мне было как-то обидно, как на нее набросились за то, что она уехала из Украины. Она мать, у нее двое хороших детей и она должна заботиться о детях. Было очень много статей, желтых, не желтых, что Слава развернулась и уехала в начале войны. У нее дети. Она должна отвечать за своих детей. Она также помогает, как и все остальные", — сказал актер.

Павел Вишняков также отметил, что Слава Каминская ему неоднократно помогала со сборами для украинской армии.

"Я ей очень благодарен, когда мне было очень трудно собрать средства, я к ней также обращался. Она также продвигала мой сбор. И огромная ей за это благодарность", — резюмировал актер.

01:06:36 — о дружбе со Славой Каминской, ее помощи ВСУ и нарративах, которые певица транслирует в своих социальных сетях

Напомним, ранее мы писали, что Павел Вишняков признался, что его родные, которые живут в России и Беларуси, поддерживают политику Владимира Путина. Сам актер активно волонтерит в Украине и помогает ВСУ.

Кроме этого, Фокус писал, что Алена Омаргалиева призналась, что поддерживает отношения со свекровью, которая живет в России.