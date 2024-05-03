Алена Омаргалиева призналась, что поддерживает отношения со свекровью, которая живет в России (видео)

Алена Омаргалиева замужем за Тамерланом, который родился в России, но имеет украинское гражданство. Певец сейчас воюет на фронте добровольцем, тем временем, его мама до сих пор живет в России.

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Певица Алена Омаргалиева призналась, поддерживает ли ее семья и муж Тамерлан отношения с матерью, которая живет в России. Подробностями семейных отношений певица поделилась в интервью со Славой Деминым.

В частности, известно, что Тамерлан родился в Саратове (Российская Федерация). Однако уже во взрослой жизни певец получил гражданство Украины. С начала полномасштабной войны в Украине пошел служить в ТРО. Уже сейчас певец служит добровольцем и выполняет боевые задачи. Как рассказала его жена Алена, он доброволец, который ездит на ноль к смежным войскам, работает с ребятами, возвращается домой, работает здесь, для того, чтобы помогать ребятам.

Несмотря на то, что Тамерлан родился в России, он все же встал на защиту Украины. У певца в РФ до сих пор живут родные, в том числе мама.

Слава Демин спросил у Алены Омаргалиевой, поддерживают ли они связь со свекровью, на что она ответила: "Да".

"Она пишет иногда, как ты там сыночек? Что там? Она переживает. Но недавно у нее умерла мама, к сожалению. Это бабушка Тамерлана. Она осталась там почти одна. У нее там со здоровьем проблемы. Какие отношения? Просто отношения на расстоянии. Все. Это жизнь. Она переживает, понимает, что у нее единственный внук и так далее. Конфликтов не было, но я понимаю, что она пишет, поздравляет с праздниками какими-то, спрашивает как там Тимур. Пропаганда на нее не повлияла. Там не все такие. Но ты понимаешь, что люди каждый день умирают и для уже украинцев "хороших русских" нет", — отметила певица. .

0:40:37 — мама Тамерлана в России

Напомним, ранее мы писали, что Тамерлан рассказал об увиденном ужасе в Буче. Кроме этого, Фокус писал, что Тамерлан резко высказался о блогерах, которые занимаются благотворительными сборами.