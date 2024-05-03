Альона Омаргалієва зізналася, що підтримує стосунки зі свекрухою, яка живе в Росії (відео)

Альона Омаргалієва заміжня за Тамерланом, який народився в Росії, але має українське громадянство. Співак зараз воює на фронті добровольцем, тим часом, його мама досі живе в Росії.

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Співачка Альона Омаргалієва зізналася, чи підтримує її родина та чоловік Тамерлан стосунки з матір’ю, яка живе в Росії. Подробицями сімейних відносин співачка поділилася в інтерв’ю зі Славою Дьоміним.

Зокрема, відомо, що Тамерлан народився в Саратові (Російська Федерація). Однак вже в дорослому житті співак отримав громадянство України. З початку повномасштабної війни в Україні пішов служити в ТРО. Вже зараз співак служить добровольцем та виконує бойові завдання. Як розповіла, його дружина Альона, він доброволець, який їздить на нуль до суміжних військ, працює з хлопцями, повертається додому, працює тут, для того, щоб допомагати хлопцям.

Попри те, що Тамерлан народився в Росії, він все ж став на захист Україні. У співака у РФ досі живуть рідні, зокрема мама.

Слава Дьомін запитав у Альони Омаргалієвої, чи підтримують вони зв’язок зі свекрухою, на що вона відповіла: "Так".

"Вона пише іноді, як ти там синочок? Що там? Вона переживає. Але нещодавно у неї померла мама, на жаль. Це бабуся Тамерлана. Вона залишилася там майже сама. У неї там зі здоров’ям проблеми. Які стосунки? Просто стосунки на відстані. Все. Це життя. Вона переживає, розуміє, що у неї єдиний онук і так далі. Конфліктів не було, але я розумію, що вона пише, вітає зі святами якимись, питає як там Тимур. Пропаганда на неї не повпливала. Там не всі такі. Але ж ти розумієш, що люди кожен день вмирають і для уже українців "хороших руських" немає", — зазначила співачка. .

0:40:37 - мама Тамерлана в росії

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тамерлан розповів про побачене жахіття в Бучі. Крім цього, Фокус писав, що Тамерлан різко висловився про блогерів, які займаються благодійними зборами.