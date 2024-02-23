Тамерлан резко высказался о блогерах, которые занимаются благотворительными сборами

Певец с первых дней полномасштабной войны пошел добровольцем защищать Украину. Именно поэтому сейчас он эмоционально реагирует на тех, кто пытается "откосить" от своего долга перед государством.

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30-летний украинский певец Тамерлан (настоящее имя Юрий), который с начала полномасштабной войны в Украине пошел служить в ТРО эмоционально высказался о блогерах-волонтерах, которые прикрываясь благотворительностью выезжают за пределы Украины и не идут на фронт. Свое мнение певец высказал в интервью OBOZ.UA.

По словам Тамерлана, эти мужчины, которые называют себя волонтерами и ведут активную блогерскую деятельность показывая как они помогают армии, живут в другой реальности. В частности, певец отметил, что пока военные живут на войне без выходных, блогеры-волонтеры тратят тысячи долларов, чтобы "отдохнуть от войны". Тамерлан убежден, что сейчас не время на отдых за границей, поскольку украинцам нужно быть в одном эмоциональном потоке.

Кроме этого, певец эмоционально реагирует на мужчин, которые пытаются "откосить от войны", поскольку сам с начала полномасштабной войны встал на защиту государства.

Тамерлан отмечает, что он понимает, когда артисты идя на фронт хотят быть в тылу, поскольку боятся, однако он серьезно не воспринимает блогеров, которые сидят на скамейке запасных и пытаются откупиться сборами. По мнению Тамерлана, благотворительные сборы блогеры могут проводить и будучи в армии, и их слова, что они полезнее в тылу не соответствуют действительности.

"Я считаю, что нельзя делать какие-то категории, что кто-то должен, кто-то не должен. У нас есть гражданский долг перед своей страной, никто его не отменял", — сказал Тамерлан.

Напомним, ранее мы писали, что Тамерлан рассказал об увиденном ужасе в Буче. Кроме этого, Фокус писал, что звезда сериала "Киев днем и ночью" сообщил, что его брат потерял на войне конечности.