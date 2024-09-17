Слава Камінська таємно вийшла заміж: співачка прокоментувала чутки про третій шлюб

Слава Камінська двічі була офіційно одружена, зараз артистка перебуває у стосунках, однак особистість свого чоловіка тримає в таємниці.

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40-річна українська Слава Камінська, яка раніше була учасницею гурту "неАнгели" спростувала чутки, що вона втретє вийшла заміж. Подробицями особистого життя співачка поділилася з інтерв’юером Славою Дьоміним.

Зокрема, в мережі почали ширитися чутки, що артистка втретє вийшла заміж. Причиною цьому стало те, що Слава Камінська опублікувала спільні фото з чоловіком і розповіла, що періодично з коханим організовують відпочинок від дітей, залишаючи їх на няню. У дописі Слава називає коханого "чоловіком". Таким чином шанувальники зробили висновки, що зірка таємно вийшла заміж.

Натомість Слава Дьомін вирішив уточнити в співачки чи відповідають припущення шанувальників дійсності, на що артистка відповіла запереченням.

Зокрема, Камінська заявила, що вона поки офіційно не заміжня і поки не планує весілля. Також вона пояснила, що називає свого обранця "чоловіком", адже їй так зручніше. Крім цього, Камінська заявила Дьоміну, що як тільки надумає виходити заміж втретє йому першому про це розкаже.

Зауважимо, що Слава Камінська вже була двічі заміжньою. Так, вперше офіційно співачка одружилася в 2012. Її обранцем став бізнесмен Євген. Другим чоловіком артистки став пластичний хірург Едгар Камінський. У цьому шлюбі співачка народила сина Леонарда та доньку Лауру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Повернення Мухтара" розповів, яку армію спонсорує Слава Камінська.