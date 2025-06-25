Слава Камінська показалася з Трампом та Януковичем на Канарах: що це було насправді

Українська співачка Слава Камінська продовжує епатувати публіку. Після кадру з нібито президентом-втікачем Віктором Януковичем екссолістка гурту "НеАнгели" показалася "в обіймах" Трампа.

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Фото з американським президентом, яке, ймовірно, є результатом штучного інтелекту, артистка виклала в Instagram.

Спочатку Камінська опублікувала фото з нібито експрезидентом-втікачем біля одного з барів на Канарських островах. На знімку вона позує з Янковичем на тлі вивіски "Ібіца".

"Які люди на Канарах", — написала співачка, викликавши хвилю критику в коментарях, адже Януковича визнали винним у державній зраді в Україні.

Слава Камінська з нібито Віктором Януковичем Фото: instagram.com/babaslavka

Ба більше, на цьому Камінська не зупинилися і показалася із самим Трампом. Уже через певний час на фото зʼявилися примітки: "Інформація про ШІ". А на фоні критики користувачів мережі колишня учасниця "НеАнгелів" закрила свій профіль.

Слава Камінська з нібито Дональдом Трампом Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Камінська використала ШІ?

Тим часом ведучий Слава Дьомін розкрив усі карти, наголосивши, що це справді був штучний інтелект.

"Щоб вже відверто натякнути на те, що це штучний інтелект, наступний пост у Слави Камінської був теж на Канарах, але вже з Дональдом Трампом. Висновок: не варто вестись на перше, що побачили, а краще все ж розібратись у ситуації і проаналізувати", — написав Дьомін.

Цікаво, що перед цим співачка скинула ведучому його ж фото з Януковичем на Канарах. Тобто серія її скандальних постів була запланована.

Фото: Telegram Слави Дьоміна

Після хвилі обговорення фото з Януковичем музред М1 Олександр Димов "показався" зі співачкою Дуа Ліпою.

"Зустрівся з Дуа Ліпочкой, пили чай, треба сідати на оземпік", — написав він у Facebook.

Олександр Димов з "Дуа Ліпою"

Зокрема, музред М1 також має "фото" із самою Леді Гагою.

Олександр Димов з "Леді Гагою" Фото: Саня Димов/Facebook

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Слава Камінська, яка раніше була учасницею гурту "неАнгели" спростувала чутки, що вона втретє вийшла заміж.

Актор Павло Вишняков розповів, що Камінська йому неодноразово допомагала зі зборами для української армії.

Крім того, пластичний хірург Сергій Королюк спеціально для Фокуса прокоментував зовнішні зміни Слави Камінської.