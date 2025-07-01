"Ти красива": журналістка в Овальному кабінеті вразила Дональда Трампа (фото)

Підписання мирної угоди між Демократичною Республікою Конго та Руандою в Білому домі відійшло на другий план після несподіваного компліменту, який президент США Дональд Трамп зробив африканській журналістці Харіані Верас.

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Церемонія підписання історичної "Вашингтонської угоди" відбулась минулої п'ятниці, 30 червня. Однак в центрі уваги були не так дипломатичні відносини двох країн, як слова американського лідера на адресу кореспондентки державного телебачення Анголи — Харіани Верас. Про це пише таблоїд Daily Mail.

Журналістка, яка уже понад десять років висвітлює події в Білому домі, прибула до Вашингтона з Конго, щоб розповісти про реакцію людей на досягнення мирної угоди.

"Я говорила з людьми на вулицях… Вони знають ваше ім'я. Вони знають, що президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб нарешті принести мир у країну. Я побачила надію. Тепер у них є надія на кращі дні в Конго", — звернулася журналістка до президента США під час церемонії.

Виступ Харіани Верас

Виступ Верас викликав овації присутніх, але відповідь Дональда Трампа стала справжньою сенсацією.

"Мені не можна говорити, бо це може бути кінцем моєї політичної кар'єри. Але ти красива, і ти красива всередині. Я хотів би, щоб у мене було більше таких репортерів, як ти", — заявив Трамп у присутності віцепрезидента, держсекретаря та міністрів закордонних справ.

Харіана Верас виголошує промову Фото: Getty

Політик не обмежився компліментами. Наприкінці церемонії він вручив Верас пам'ятну президентську монету зі словами: "Люба, це для тебе, добре?"

Журналістка чемно подякувала, хоча очевидці помітили збентеження на її обличчі.

Харіана Верас: що про неї відомо?

Це досвідчена кореспондентка з багаторічним стажем роботи у Вашингтоні. Вона висвітлює діяльність Конгресу, Пентагону та адміністрації президента.

У своєму виступі журналістка також заявила про наміри президента Конго висунути Трампа на Нобелівську премію миру. "Він сказав, що ви цього заслуговуєте. Ви працювали, щоб принести мир у всьому світі, не тільки в Конго", — підкреслила Верас.

До речі, "Вашингтонська угода" між Руандою та ДРК передбачає припинення бойових дій, роззброєння повстанських угруповань і контроль над природними ресурсами. Згідно з домовленістю, США отримають стратегічний доступ до конголезьких покладів золота, міді та літію.

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