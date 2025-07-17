Изменят рецепт Coca-Cola: Трамп заявил о новом достижении

Глава Белого дома Дональд Трамп похвастался тем, что убедил компанию Coca-Cola использовать тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа, и его услышали.

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Президент США заверил, что руководство компании согласилось на его предложение, рассказав об этом в социальных сетях, пишет ВВС.

"Я разговаривал с Coca-Cola об использовании НАСТОЯЩЕГО тростникового сахара в Coca-Cola в США, и они согласились. Я хотел бы поблагодарить всех, кто занимает руководящие должности в Coca-Cola. Это будет очень хороший ход с их стороны — вот увидите. Он просто лучше!" – написал он.

При этом в самой компании пока не подтверждают намерений внести изменения в рецепт, но отметили, что "ценят энтузиазм президента Трампа", и "скоро будет опубликована более подробная информация о новых инновационных предложениях в нашей линейке продуктов Coca-Cola".

Заявление Трампа не содержало дополнительных подробностей, хотя министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший пообещал принять жесткие меры против ультра-обработанных продуктов, включая сладкие напитки и подсластители, в рамках программы "Сделаем Америку снова здоровой"

Он призывает компании исключить из своей продукции такие ингредиенты, как кукурузный сироп, растительные масла и искусственные красители, связывая их с целым рядом проблем со здоровьем.

При чем тут сироп

Coca-Cola использует кукурузный сироп в своей американской продукции для подслащивания большинства с 1980 года, чтобы снизить производственные затраты на фоне роста цен на сахар. Сироп также более долговечен при хранении, чем обычный сахар.

В других странах, таких как Мексика, Великобритания и Австралия, для производства Coca-Cola используется тростниковый сахар.

У Coca-Cola уже есть несколько продуктов с тростниковым сахаром, включая Mexican Coke, или MexiCoke, которая приобрела популярность среди потребителей.

Coca-Cola начала импортировать MexiCoke из Мексики в 2005 году – до этого ее продавали неавторизованные независимые дилеры. Компания также выпускает кошерную колу с желтой крышкой, подходящую для Песаха, и линейку "местных вкусов", включающую вкусы персика из Джорджии и малины из Калифорнии, в которых используется тростниковый сахар.

В США для подслащивания Coca-Cola используют кукурузный сироп Фото: Getty

В апреле генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси заявил инвесторам, что "мы продолжаем добиваться прогресса в снижении содержания сахара в наших напитках".

Если кукурузный сироп такии заменят тростниковым сахаром, то больше всего это ударит по фермерам, выращивающим кукурузу, пишет Time.

"Замена кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы тростниковым сахаром приведет к потере тысяч рабочих мест в американской пищевой промышленности, снижению доходов фермерских хозяйств и увеличению импорта импортного сахара, и все это без какой-либо пищевой пользы", – заявил президент и генеральный директор Ассоциации переработчиков кукурузы Джон Боде.

Отметим, что сам Трамп регулярно пьет диетическую колу, в которой используется искусственный подсластитель аспартам. На столе Resolute в Овальном кабинете была установлена специальная кнопка, чтобы ему подавали эту газировку.

Ранее Фокус писал, что Трамп разбудил журналиста посреди ночи, чтобы дать ему интервью, а также рассказал, как его жена Мелания отреагировала на его звонок Путину.