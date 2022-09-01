Путін приклався до труни Горбачова, але бути присутнім на похороні не зможе, — Пєсков (відео)

За словами прессекретаря глави РФ, президент не зможе взяти участь у церемонії прощання через "робочий графік", але перед вильотом у Калінінград Путін встиг заїхати в морг.

Володимир Путін не зможе бути присутнім на похороні останнього глави СРСР Михайла Горбачова через робочий графік. Про це журналістам розповів речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми знаємо, що загальна церемонія прощання відбудеться 3 вересня, похорон, але, на жаль, робочий графік президента не дозволить це зробити 3 вересня, тому він вирішив обов'язково це зробити сьогодні", — прокоментував Пєсков.

Російське агентство РБК повідомило, що Володимир Путін перед своїм вильотом у Калінінград "приклався дорогою до труни Горбачова".

[ + – ] Оригінальне повідомлення РБК

Однак пізніше пропагандисти, мабуть, визнали таке формулювання образливим для лідера своєї держави та відредагували публікацію.

"Перед виїздом [у Калінінград] президент заїхав у Центральну клінічну лікарню, попрощався з Михайлом Сергійовичем Горбачовим", — сказано в новій версії повідомлення.

Також Пєсков уточнив, що церемонія прощання з останнім главою СРСР включатиме "елементи держпохорону", включаючи почесну варту. Держава також допомагатиме з організацією похорону, додав представник Кремля.

Нагадаємо, Михайло Горбачов помер увечері 30 серпня на 92-му році життя після тривалої хвороби. Напередодні він приїхав у Центральну клінічну лікарню Москви на гемодіаліз і лежав у спецвідділенні.

Фокус розповідав, чим світ запам'ятає "Горбі", як його традиційно називали на Заході. Горбачов закликав світ позбавитися ядерної зброї, але не висловився проти вторгнення РФ в Україну, не засудив окупацію Криму та шкодував, що не зміг зберегти Радянський Союз.