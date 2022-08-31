Прощай, Горбі: чим запам'ятається світу останній глава СРСР Михайло Горбачов

Учора в Москві на 92-му році життя помер "архітектор перебудови", який зумів заслужити повагу британської "залізної леді" Маргарет Тетчер. Горбачов закликав світ позбавитися ядерної зброї, але не висловився проти вторгнення РФ в Україну, не засудив окупацію Криму та шкодував, що не зміг зберегти Радянський Союз.

Перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов помер учора, 30 серпня, у Центральній клінічній лікарні в Москві після тривалої хвороби. Політику був 91 рік, і він уже давно страждав від важкої форми діабету. Нобелівського лауреата поховають на Новодівичому кладовищі поруч із його дружиною Раїсою Максимівною, з якою вони прожили 46 років. Фокус зібрав, що Горбачов говорив про війну в Україні та що зробив Горбачов за свою політичну кар'єру.

Горбачов і Маргарет Тетчер

"Я виразно вважаю, що він є людиною, з якою можна мати справу. Мені він навіть сподобався". Так відгукнулася про Горбі — як його найчастіше називають за кордоном — британська "залізна леді" Маргарет Тетчер після зустрічі з Михайлом Горбачовим у 1984 році.

На той момент 53-річний радянський політик був головним кандидатом на пост генерального секретаря ЦК КПРС. Прем'єр-міністерка особисто запросила Горбачова у Великобританію, у маєток Чекерс, де вони протягом кількох годин говорили про дисидентів у СРСР, порівнювали капіталізм і комунізм, сперечалися про ядерну зброю.

[ + – ] Маргарет Тетчер позитивно відгукувалася про готовність Горбачова до дебатів

Після зустрічі з майбутнім генсеком Тетчер зазначала, що її вразила готовність Горбачова до дебатів та його інтелектуальний рівень.

У той час про радянську політику практично нічого не знали за кордоном, проте ставши на чолі Радянського Союзу, він швидко зміг налагодити відносини з лідерами західних держав. Проте президент США Рональд Рейган називав Горбачова "закоренілим більшовиком".

У 2011 році Тетчер внесла Горбачова до списку людей, офіційно запрошених для участі в її похороні. Однак у квітні 2013 року, коли британський політик померла, колишній глава СРСР не зміг приїхати на церемонію прощання з нею через власні проблеми зі здоров'ям.

[ + – ] Рональд Рейган називав Горбачова "закоренілим більшовиком".

Що зробив Горбачов: "батько перебудови та гласності"

У 1985 році Горбачов обійняв посаду генерального секретаря ЦК КПРС. 54-річний радянський політик на той момент був наймолодшим членом політбюро. Він різко відрізнявся від 68-річного Юрія Андропова та 73-річного Костянтина Черненка, які керували тоталітарною державою до нього і занурили країну в стан глибокої стагнації.

Один із головних ідеологів перебудови Олександр Яковлєв у 2003 році розповідав, що практично одразу запропонував Горбачову концепт кардинальних змін у країні, проте той, за його словами, відповів, що ще зарано.

У результаті офіційно перебудова в СРСР почалася 1987 року, коли її оголосили основним державним курсом на січневому пленумі ЦК КПРС. Завдяки цьому відбулася часткова демократизація суспільства та скасування цензури.

[ + – ] У Росії її Горбачова нерідко критикують за розвал Радянського Союзу, хоча він сам хотів зберегти його.

"Не було б гласності, жодних би у нас з вами змін на краще не починалося. І ніякої свободи не було б. Свобода — це насамперед гласність", – говорив сам Горбачов в інтерв'ю в 2018 році.

1990 року Горбачова нагородили Нобелівською премією миру "за провідну роль у мирному процесі".

Горбачов та розвал Радянського Союзу

У самій Росії Горбачова звинувачували і досі звинувачують у тому, що він "розвалив Радянський Союз". Тим часом торік політик розповідав, що насправді хотів зберегти СРСР, просто видозмінивши його.

"Навіть після путчу [1991 року], коли республіки оголосили про свою незалежність, а позиції президента СРСР були серйозно ослаблені, я вважав, що Союз можна зберегти. І запропонував домовитися про Союз Суверенних Держав", — говорив він журналістам.

Горбачов бачив таке перетворення у вигляді "реальної федерації з реальним суверенітетом республік, які передають центру частину повноважень".

Водночас він наголошував, що в Кремлі " недооцінили масштаб і глибину проблем міжнаціональних відносин, відносин центру та республік".

В інтерв'ю газеті Sunday Times у 2016 році політик також говорив, що шкодує, що не зміг зберегти Радянський Союз.

"Мені шкода, що зникла велика країна з величезними можливостями та ресурсами. Моїм наміром завжди було реформувати його, а не руйнувати ", — наголошував екс-президент СРСР.

Він вважав, що більшість громадян РФ думають, як він, – "глибоко шкодують, що СРСР зруйнований, але не хочуть його повернути".

Горбачов про війну в Україні

Михайло Горбачов не засудив окупацію Криму російськими військами. Більше того, у 2016 році він заявив, що завжди виступав за вільне волевиявлення людей, а "більшість у Криму хотіла возз'єднання з Росією". Він також підкреслив, що на місці Путіна вчинив би так само.

Горбачов нічого не говорив про війну в Україні. Проте його друг, екс-главред радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов вважав, що політик нібито виступає проти російської агресії.

"Публічно він не висловлювався. Можу вам сказати, що він засмучений. Звичайно, він розуміє. Це була справа його життя. Свобода — це справа Горбачова", — запевняв Венедиктов.

[ + – ] Горбачов не засудив вторгнення російських військ до України.

Горбачов та Раїса Максимівна

Генсек та його дружина Раїса прожили разом 46 років та виростили доньку Ірину. Політик завжди ніжно відгукувався про свою дружину.

"Раїса — це диво якесь. Я її любив і продовжую любити, я не можу досі повірити, що її немає. А вже 19 років, як її немає", — говорив він у 2018 році.

[ + – ] Водночас Михайло та Раїска прожили 46 років.

Горбачов розповідав, що його дружина любила гарно одягатись, і йому це подобалося.

"Коли ми були ще молодими, одягатися не мали можливості, але завжди, коли з'являлися в нас зайві гроші, наприклад за книги, я намагався, щоб ми купили їй щось нове. А ті швачки, які шили, казали: для Раїси Максимівни добре шити, що б ти пошив, красиво, бо вона носити вміє», – згадував він.

[ + – ] Колишній лідер СРСР тяжко переживав смерть коханої дружини.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що єдиний в історії президент СРСР Михайло Горбачов був лідером, який викликав довіру та повагу. Вона заявила, що він відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні "залізної завіси".

Також Фокус розповідав, яким останній генсек СРСР запам'ятається на екрані. Політика не лише грали інші актори – він і сам з'являвся у кількох картинах.