Помер Михайло Горбачов. Яким запам'ятається останній генсек СРСР на екрані
Політика не тільки грали інші актори — він і сам з'являвся у декількох картинах.
30 cерпня останній генеральний секретар ЦК КПРС (Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу), перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов, якого багато хто досі звинувачує у розпаді Радянського Союзу, помер на 92-му році життя. З огляду на масштаб особистості Горбачова і його роль у світовій політиці, а також події, які відбувалися під час його перебування при владі, ця людина була просто приречена стати героєм кіно.
Фокус зібрав фільми, серіали, рекламу і навіть мультфільми, де можна побачити Михайла Горбачова.
Михайло Горбачов у фільмі "Роккі 4"
Михайло Горбачов у виконанні британського актора Девіда Ллойда Остіна з'явився на трибуні під час бою американського боксера Роккі (Сильвестр Сталлоне) з радянським спортсменом Іваном Драго (Дольф Лундгрен). Генсек настільки надихається перемогою Роккі, що наприкінці стоячи аплодує йому. Цікаво, що такий фінал картини збігся з початком дружби між Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. За два дні до світової прем'єри фільму 21 січня 1985 року політики вперше зустрілися в Женеві на конференції з ядерного роззброєння.
Картина потрапила під заборону в радянському прокаті й подивитися її можна було тільки на VHS-касетах. Причиною цензури стало те, що головним лиходієм показаний радянський боксер. Провалилася стрічка і на Заході. Крім того, як радянські, так і зарубіжні критики визнали, що фільм рясніє штампами щодо СРСР.
У 1985 році Сильвестр Сталлоне за цю частину "Роккі" отримав "Золоту малину" як найгірший режисер та актор. Фільм став найгіршим у номінаціях "Нова зірка", "Жіноча роль другого плану" і "Саундтрек".
"Горбачов" на шоу Saturday Night Live
В одному з випусків цієї гумористичної передачі роль Михайла Горбачова виконав Денні Де Віто. Відео вийшло на екрани у 1987 році. За сюжетом Горбі розмовляє з президентом США Рональдом Рейганом у виконанні Філа Хартмана на задньому сидінні лімузина. Американський лідер влаштував своєму колезі екскурсію по округу Колумбія.
Михайло Горбачов і "Голий пістолет"
Актор Девід Ллойд Остін, згаданий вище, знову вийшов на знімальний майданчик комедійного фільму Девіда Цукера "Голий пістолет" (1988) в образі Горбачова. Щоправда, радянський генсек з'являється тільки на початку картини. За сюжетом, під час бесіди в Бейруті він разом із Муаммаром Каддафі, аятолою Хомейні, Іді Аміном, Ясиром Арафатом і Фіделем Кастро готує терористичний акт проти Америки. У якийсь момент у кабінет, де проходить зустріч, вривається американський лейтенант Френк Дребін, який стирає знамениту родиму пляму з голови радянського політика і зриває чалму з Хомейні.
Горбачов у гостях у "Сімпсонів"
Мультсеріал, який давно завоював популярність, зокрема, завдяки й злободенності тем, не обійшов стороною фігуру радянського політика. В одній із серій Михайло Горбачов із подарунком з'являється біля будинку Гомера Сімпсона і вимагає, щоб той вибачився перед Джорджем Бушем-старшим, з яким нещодавно побився.
"Не хочу проявляти слабкість перед росіянами", — говорить Гомер, але зрештою все одно вибачається. У процесі озвучування мультфільму автори не забули забезпечити Горбачову помітний акцент, нагадуючи, що той не був сильний в англійській.
"На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі"
Персонаж Михайла Горбачова з'являвся не тільки в іноземних стрічках, але й у російських. Так, у картині "На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі" (1992), що стала останньою роботою Леоніда Гайдая, роль колишнього президента СРСР зіграв знаменитий актор Леонід Куравльов. За сюжетом, практично протягом усього фільму "Горбачов" веде телефонні переговори з Америкою. У якийсь момент мафіозо Рабінович раптово втручається у розмову президентів по надсекретній телефонній лінії і роз'єднує їх, щоб терміново зателефонувати в Одесу.
"Небо над Берліном-2"
У 1992 році на екрани вийшов фільм німецького кінорежисера Віма Вендерса "Небо над Берліном 2", який отримав премію журі Каннського кінофестивалю за режисуру, в якому роль Михайла Горбачова зіграв сам Михайло Горбачов. Це стало дебютом колишнього політика в кінематографі. Головний герой фільму — ангел Касіель, якого зіграв Отто Зандер. Однак і в Горбачова, на думку газети The New York Times, у фільмі найважливіша роль — Вендерс нібито побачив у радянського лідера ангела-хранителя гласності. Компанію першому і останньому президентові СРСР склав лідер The Velvet Underground Лу Рід.
Як Михайло Горбачов рекламував Pizza Hut
У 1997 році Михайло Горбачов з'явився в рекламі мережі американських ресторанів Pizza Hut. За сюжетом, він приходить в один із закладів у Москві зі своєю онукою Анастасією. У цей час відвідувачі, які впізнали його, починають активно сперечатися про результати політики колишнього голови СРСР. Чоловік середніх років лає його за економічну нестабільність і хаос у країні, а молодик, можливо навіть, його син, говорить про те, що Горбачов дав людям нові можливості — зокрема, посидіти в такому ресторані. Конфлікт вирішує літня жінка, яка зауважує, що якби не було Горбачова, у росіян не було б Pizza Hut. Реклама закінчується словами "За Горбачова!".
Участь колишнього політика світового рівня у такій рекламі чимало людей сприйняли скептично. У 2010 році видання Time додало цю рекламу в список "ганебних роликів за участю знаменитостей". Однак, як пояснив пізніше прессекретар Горбачов-фонду Павло Палажченко, Михайлу Сергійовичу потрібні були гроші для фінансування Горбачов-фонду та Міжнародного Зеленого Хреста. Колишній Генсек в інтерв'ю і сам визнавав цей момент. Розмір його гонорару не публікувалася, але, за оцінкою Foreign Policy, в перерахунку на ціни 2019 року він склав не менше мільйона доларів.
"Єльцин. Три дні в серпні": Горбачов у Форосі
Художній фільм режисера Олександра Мохова, знятий усього за 19 днів, розповідає про події в Москві під час серпневого путчу (18-21 серпня) 1991 року, після якого розпався, здавалося б, непорушний Радянський Союз.
Дія картини починається за кілька тижнів до путчу, у той момент, коли в "Ново-Огарьово" Горбачов збирає представників усіх республік СРСР, щоб обговорити з ними підписання нового союзного договору, а вже вранці 19 серпня з новин по телевізору свіжообраний президент РРФСР Борис Єльцин на дачі в Архангельському дізнається про те, що Горбачов знаходиться у Форосі під домашнім арештом. Державний комітет із надзвичайного стану в СРСР (ДКНС) оголошує Геннадія Янаєва в. о. президента СРСР. Єльцин їде в Москву до Будинку Рад, щоб очолити опозицію.
Бориса Єльцина в картині зіграв народний артист РФ Дмитро Назаров, а Михайла Горбачова — Володимир Юматов. Він же озвучив й історичну промову колишнього генсека про зречення від влади, оскільки оригінальна плівка з відозверненням була дуже поганої якості.
"Так склалися зірки" — Горбачова грає Ігор Угольников
Фільм 2016 року російського режисера Сергія Снєжкіна є п'ятою частиною кіноепопеї "Шлях Лідера", присвяченій життєвому шляху першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Михайла Горбачова в картині зіграв Ігор Угольников. У фільмі він в Кремлі в присутності Нурсултана Назарбаєва (Берик Айтжанов) лає Бориса Єльцина (Олексій Гуськов), вимагаючи у нього звіту щодо подій у Біловезькій пущі. Пізніше політики переходять на крик, і в їх суперечці навіть фігурує дружина президента СРСР Раїса Горбачова, яка, за словами "Єльцина", насправді "править державою".
"Зустріч із Горбачовим"
Документальний фільм, знятий режисерами Вернером Герцогом та Андре Сінгером, уперше був представлений на Міжнародному кінофестивалі в Телуриді у США 1 вересня 2018 року.
Вернер Герцог досліджує біографію і політичну кар'єру Михайла Горбачова, особливо його міжнародну діяльність. Йдеться про падіння Берлінської стіни, скорочення ядерної зброї, налагодженні зв'язків із Заходом і багато іншого. Режисер за пів року записав три інтерв'ю з Горбачовим. У картину увійшли також спогади колишніх американських держсекретарів Джорджа Шульца і Джеймса Бейкера, останнього прем'єр-міністра комуністичної Угорщини Міклоша Немета, співробітника уряду ФРН Хорста Тельчика, польського політика Леха Валенси. У картину потрапило й архівне інтерв'ю Маргарет Тетчер.
"Чорнобиль" (НВО)
У п'ятисерійному британсько-американському серіалі "Чорнобиль", який побачив світ у 2019 році, роль генсека, а потім першого й останнього президента Радянського Союзу зіграв шведський актор Давид Денсік. За сюжетом, у п'ятій серії фільму політик особисто дає вказівку не нагороджувати академіка Валерія Легасова званням Героя Соціалістичної Праці. Негласні гоніння на вченого почалися після того, як він озвучив на конференції МАГАТЕ у Відні секретні відомості, описуючи причини і наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Не витримавши цькування, у 1988 році Легасов наклав на себе руки.
Сам Михайло Горбачов після перегляду фільму розкритикував такий хід творців, заявивши, що не має додного стосунку до проблем у кар'єрі та житті академіка.
"Горбачов"
У 2018 році в Театрі націй у Москві відбулася прем'єра вистави Алвіса Германіса "Горбачов", в якому зіграли всього два актори — Євген Миронов (Михайло Горбачов) і Чулпан Хаматова (Раїса Горбачова). Це розповідь про життя політика і його стосунки з дружиною. На прем'єрі був присутній сам ексгенсек, який залишився дуже задоволений побаченим. За словами Миронова, Михайло Сергійович не втручався у творчий процес, давши артистам повну свободу. Зазначимо, що виконавці головних ролей у постановці давно дружать з Горбачовим і, як він пізніше зізнавався, нікому іншому крім Миронова і Хаматової він би не довірив зіграти себе самого і покійну дружину.
"Горбачов. Рай"
У 2020 році документаліст Віталій Манський представив публіці стрічку під назвою "Горбачов. Рай". Він взяв інтерв'ю у першого президента СРСР у його службовому будинку в Підмосков'ї. На виході вийшов фільм-портрет політика, який практично самотужки почав демонтаж радянської системи.
Відео занурює в неспішну атмосферу нинішнього життя Горбачова і його спогади. Перед глядачем — глибоко самотній старий, який живе в оточенні сімейних фото та прислуги, ледве пересувається, а роки все більше стирають знайомі риси.
"Я жив у раю, а тепер у пеклі", — говорить він.
"Михайлу Горбачову стоятимуть пам'ятники по всьому світу. Десь дуже скоро, а десь, наприклад у Росії, має пройти багато-багато років, перш ніж з'явиться розуміння того, що ця людина зробила для історії. Але мені б хотілося, щоб за прохолодою бронзи або мармуру було видно людину, яка вирішила власними силами зробити світ кращим. Саме з цією мотивацією ми взялися за довгу роботу та переконали цього втомленого від світу 90-річного старого дозволити нам увійти в його світ самотності, розчарування і радість свободи", — каже Манський.
Картина отримала в Амстердамі премію фестивалю IDFA за кращу режисуру.
Раніше Фокус розбирався, як Михайло Горбачов намагався врятувати СРСР і чому не зміг цього зробити. Колишній політик уважно стежив за тим, що відбувається не тільки в Росії, але й у країнах колишнього СНД. Так, він підтримав білорусів, які протестували проти президента Олександра Лукашенка.