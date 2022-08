Умер Михаил Горбачев. Каким запомнится последний генсек СССР на экране

Политика не только играли другие актеры – он и сам появлялся в нескольких картинах.

30 августа последний генеральный секретарь ЦК КПСС (Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза), первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, которого многие до сих пор винят в распаде Советского Союза, скончался на 92-м году жизни. Учитывая масштаб личности Горбачева и его роль в мировой политике, а также события, которые происходили во время его пребывания у власти, этот человек был просто обречен стать героем кино.

Фокус собрал фильмы, сериалы, рекламу и даже мультфильмы, где можно увидеть Михаила Горбачева.

Михаил Горбачев в фильме "Рокки 4"

Михаил Горбачев в исполнении британского актера Дэвида Ллойда Остина появился на трибуне во время боя американского боксера Рокки (Сильвестр Сталлоне) с советским спортсменом Иваном Драго (Дольф Лундгрен). Генсек настолько вдохновляется победой Рокки, что в конце стоя аплодирует ему. Интересно, что такой финал картины совпал с началом дружбы между Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. За два дня до мировой премьеры фильма 21 января 1985 года политики впервые встретились в Женеве на конференции по ядерному разоружению.

Картина попала под запрет в советском прокате и посмотреть ее можно было только на VHS-кассетах. Причиной цензуры стало то, что главным злодеем показан советский боксер. Провалилась лента и на Западе. Кроме того, как советские, так и зарубежные критики признали, что фильм изобилует штампами по поводу СССР.

В 1985 году Сильвестр Сталлоне за эту часть "Рокки" получил "Золотую малину" как худший режиссер и актер. Фильм стал худшим в номинациях "Новая звезда", "Женская роль второго плана" и "Саундтрек".

Михаил Горбачев в фильме "Рокки 4" - видео

"Горбачев" на шоу Saturday Night Live

В одном из выпусков этой юмористической передачи роль Михаила Горбачева исполнил Дэнни Де Вито. Видео вышло на экраны в 1987 году. По сюжету Горби беседует с президентом США Рональдом Рейганом в исполнении Фила Хартмана на заднем сидении лимузина. Американский лидер устроил своему коллеге экскурсию по округу Колумбия.

"Горбачев" на шоу Saturday Night Live - и на экскурсии в США

Михаил Горбачев и "Голый пистолет"

Актер Дэвид Ллойд Остин, упомянутый выше, снова вышел на съемочную площадку комедийного фильма Дэвида Цукера "Голый пистолет" (1988) в образе Горбачева. Правда, советский генсек появляется только в начале картины. По сюжету, во время беседы в Бейруте он вместе с Муаммаром Каддафи, аятоллой Хомейни, Иди Амином, Ясиром Арафатом и Фиделем Кастро готовит террористический акт против Америки. В какой-то момент в кабинет, где проходит встреча, врывается американский лейтенант Фрэнк Дребин, который стирает знаменитое родимое пятно с головы советского политика и срывает чалму с Хомейни.

Михаил Горбачев в фильме "Голый пистолет" готовил заговор против США

Горбачев в гостях у "Симпсонов"

Мультсериал, который давно завоевал популярность, в том числе, благодаря и злободневности тем, не обошел стороной фигуру советского политика. В одной из серий Михаил Горбачев с подарком появляется у дома Гомера Симпсона и требует, чтобы тот извинился перед Джорджем Бушем-старшим, с которым недавно подрался.

"Не хочу выказывать слабость перед русскими", — говорит Гомер, но в итоге все равно извиняется. При озвучивании мультфильма авторы не преминули обеспечить Горбачеву заметный акцент, напоминая, что тот не силен был в английском.

Михаил Горбачев в мультсериале "Симпсоны"

"На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"

Персонаж Михаила Горбачева появлялся не только в иностранных лентах, но и в российских. Так, в картине "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"(1992), ставшей последней работой Леонида Гайдая, роль бывшего президента СССР сыграл знаменитый актер Леонид Куравлев. По сюжету, практически на протяжении всего фильма "Горбачев" ведет телефонные переговоры с Америкой. В какой-то момент мафиозо Рабинович внезапно вмешивается в разговор президентов по сверхсекретной телефонной линии и разъединяет их, чтобы срочно позвонить в Одессу.

Горбачева играл знаменитый Леонид Куравлев

"Небо над Берлином-2"

В 1992 году на экраны вышел фильм немецкого кинорежиссера Вима Вендерса "Небо над Берлином 2", получивший премию жюри Каннского кинофестиваля за режиссуру, в котором роль Михаила Горбачева сыграл сам Михаил Горбачев. Это стало дебютом бывшего политика в кинематографе. Главный герой фильма — ангел Кассиэль, которого сыграл Отто Зандер. Однако и у Горбачева, по мнению газеты The New York Times, в фильме важнейшая роль — Вендерс якобы увидел в советском лидере ангела-хранителя гласности. Компанию первому и последнему президенту СССР составил лидер The Velvet Underground Лу Рид.

В "Небе над Берлином" Горбачев - ангел-хранитель гласности

Как Михаил Горбачев рекламировал Pizza Hut

В 1997 году Михаил Горбачев появился в рекламе сети американских ресторанов Pizza Hut. По сюжету, он приходит в одно из заведений в Москве со своей внучкой Анастасией. В это время посетители, узнавшие его, начинают активно спорить о результатах политики бывшего главы СССР. Мужчина средних лет ругает его за экономическую нестабильность и хаос в стране, а молодой человек, возможно даже, его сын, говорит о том, что Горбачев дал людям новые возможности — в частности, посидеть в таком ресторане. Конфликт разрешает пожилая женщина, которая замечает, что не будь Горбачева, у россиян не было бы Pizza Hut. Реклама заканчивается словами "За Горбачева!".

Участие бывшего политика мирового уровня в такой рекламе немало людей восприняли скептически. В 2010 году издание Time включило эту рекламу в список "Самых позорных роликов с участием знаменитостей". Однако, как пояснил позже пресс-секретарь Горбачев-фонда Павел Палажченко, Михаилу Сергеевичу нужны были деньги для финансирования Горбачев-фонда и Международного Зеленого Креста. Бывший Генсек в интервью и сам признавал этот момент. Размер его гонорара не публиковался, но, по оценке Foreign Policy, в пересчете на цены 2019 года он составил не меньше миллиона долларов.

Pizza Hut - "За Горбачева!", рекламный ролик

"Ельцин. Три дня в августе": Горбачев в Форосе

Художественный фильм режиссера Александра Мохова, снятый всего за 19 дней, рассказывает о событиях в Москве во время августовского путча (18-21 августа) 1991 года, после которого распался, казалось бы, нерушимый Советский Союз.

Действие картины начинается за несколько недель до путча, в тот момент, когда в "Ново-Огарево" Горбачев собирает представителей всех республик СССР, чтобы обсудить с ними подписание нового союзного договора, а уже утром 19 августа из новостей по телевизору свежеизбранный президент РСФСР Борис Ельцин на даче в Архангельском узнает о том, что Горбачев находится в Форосе под домашним арестом. Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) объявляет Геннадия Янаева и. о. президента СССР. Ельцин едет в Москву в Дом Советов, чтобы возглавить оппозицию.

Бориса Ельцина в картине сыграл народный артист РФ Дмитрий Назаров, а Михаила Горбачева – Владимир Юматов. Он же озвучил и историческую речь бывшего генсека об отречении от власти, поскольку оригинальная пленка с видообращением была очень плохого качества.

"Ельцин. Три дня в августе", в этом фильме Горбачев - под домашним арестом в Форосе

"Так сложились звезды" — Горбачева играет Игорь Угольников

Фильм 2016 года российского режиссера Сергея Снежкина является пятой частью киноэпопеи "Путь Лидера", посвященной жизненному пути первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Михаила Горбачева в картине сыграл Игорь Угольников. В фильме он в Кремле в присутствии Нурсултана Назарбаева (Берик Айтжанов) ругает Бориса Ельцина (Алексей Гуськов), требуя у него отчета по событиям в Беловежской пуще. Позже политики переходят на крик, и в их споре даже фигурирует жена президента СССР Раиса Горбачева, которая, по словам "Ельцина", на самом деле "правит государством".

Горбачев и Ельцин спорят на экране

"Встреча с Горбачевым"

Документальный фильм, снятый режиссерами Вернером Херцогом и Андре Сингером, впервые был представлен на Международном кинофестивале в Теллуриде в США 1 сентября 2018 года.

Вернер Херцог исследует биографию и политическую карьеру Михаила Горбачева, особенно его международную деятельность. Речь идет о падении Берлинской стены, сокращении ядерного оружия, налаживании связей с Западом и многом другом. Режиссер за полгода записал три интервью с Горбачевым. В картину вошли также воспоминания бывших американских госсекретарей Джорджа Шульца и Джеймса Бейкера, последнего премьер-министра коммунистической Венгрии Миклоша Немета, сотрудника правительства ФРГ Хорста Тельчика, польского политика Леха Валенсы. В картину попало и архивное интервью Маргарет Тэтчер.

"Встречи с Горбачевым" - документальный фильм

"Чернобыль" (НВО)

В пятисерийном британско-американском сериале "Чернобыль", увидевшем мир в 2019 году, роль генсека, а затем первого и последнего президента Советского Союза сыграл шведский актер Давид Денсик. По сюжету, в пятой серии фильма политик лично дает указание не награждать академика Валерия Легасова званием Героя Социалистического Труда. Негласные гонения на ученого начались после того, как он озвучил на конференции МАГАТЭ в Вене секретные сведения, описывая причины и последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Не выдержав травли, в 1988 году Легасов покончил жизнь самоубийством.

Сам Михаил Горбачев после просмотра фильма раскритиковал такой ход создателей, заявив, что не имеет никакого отношения к проблемам в карьере и жизни академика.

"Чернобыль" от НВО Горбачеву не понравился

"Горбачев"

В 2018 году в Театре наций в Москве состоялась премьера спектакля Алвиса Херманиса "Горбачев", в котором сыграли всего два актера – Евгений Миронов (Михаил Горбачев) и Чулпан Хаматова (Раиса Горбачева). Это рассказ о жизни политика и его отношениях с женой. На премьере присутствовал сам экс-генсек, который остался очень доволен увиденным. По словам Миронова, Михаил Сергеевич не вмешивался в творческий процесс, дав артистам полную свободу. Отметим, что исполнители главных ролей в постановке давно дружат с Горбачевым и, как он позже признавался, никому другому кроме Миронова и Хаматовой он бы не доверил сыграть себя самого и покойную супругу.

Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна на сцене Театра наций

"Горбачев. Рай"

В 2020 году документалист Виталий Манский представил публике ленту под названием "Горбачев. Рай". Он взял интервью у первого президента СССР в его служебном доме в Подмосковье. На выходе получился фильм-портрет политика, который практически в одиночку начал демонтаж советской системы.

Видео погружает в неспешную атмосферу нынешней жизни Горбачева и его воспоминания. Перед зрителем – глубоко одинокий старик, который живет в окружении семейных фото и прислуги, еле передвигается, а годы все больше стирают знакомые черты.

"Я жил в раю, а теперь в аду" – говорит он.

"Михаилу Горбачеву будут стоять памятники по всему миру. Где-то очень скоро, а где-то, например в России, должно пройти много-много лет, прежде чем появится понимание того, что этот человек сделал для истории. Но мне бы хотелось, чтобы за прохладой бронзы или мрамора был виден человек, решивший собственными силами сделать мир лучше. Именно с этой мотивацией мы взялись за долгую работу и убедили этого уставшего от мира 90-летнего старика позволить нам войти в его мир одиночества, разочарования и радости свободы", – говорит Манский.

Картина получила в Амстердаме премию фестиваля IDFA за лучшую режиссуру.

"Я жил в раю, а теперь в аду" – говорит Горбачев в фильме Манского

