Дом, где родился Адольф Гитлер, в 2026 году станет участком австрийской полиции, — СМИ

По информации местного медиа, общие расходы государства на это здание составляют 20 млн евро. Австрийцы не поддерживают решение властей переоборудовать его в отделение.

Related video

Дом в городе Браунау-ам-Инн, где родился немецкий диктатор Адольф Гитлер, решили перестроить и превратить в участок полиции. Там будут проходить обучающие курсы по правам человека для правоохранителей. Об этом сообщили в ORF 23 мая.

Журналисты отметили, что здание стоит пустым с 2011 года, а его реконструкция была отложена из-за пандемии. По данным СМИ, общие затраты на строительство оцениваются в 20 млн евро, а одной из причин его подорожания указывают российско-украинскую войну.

В материале говорится, что перестройка дома должна завершиться в 2025 году, а уже в 2026 году туда должно заехать окружное управление полиции.

Перед зданием размещен камень с надписью "за мир, свободу и демократию – никогда больше фашизма – помните о миллионах погибших". Такое напоминание об исторических событиях, как передали в СМИ, по решению городских властей трогать не будут.

Представительница социал-демократической партии Австрии (SPÖ) по культуре памяти Сабина Шац сказала журналистам, что исторический контекст здания должен быть сохранен, насколько это возможно.

Однако ORF передают, что австрийцы недовольны идеей превращения дома, где родился Гитлер, в участок полиции. Из 1000 опрошенных местных жителей переезд правоохранителей поддержали только 60 человек, отметили в медиа.

Напомним, о решении переоборудования дома в Браунау-ам-Инн на отделение полиции сообщали в СМИ со ссылкой на главу МВД Австрии еще 19 ноября 2019 года.

Ранее, в феврале 2019 года, суд обязал государство доплатить еще 1,5 млн евро бывшей владелице дома, в котором родился Адольф Гитлер. Австрия национализировала здание, оценив первоначально его стоимость в 310 тысяч евро.