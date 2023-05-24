Будинок, де народився Адольф Гітлер, у 2026 році стане дільницею австрійської поліції, — ЗМІ

За інформацією місцевого медіа, загальні витрати держави на цю будівлю складають 20 млн євро. Австрійці не підтримують рішення влади переобладнати її у відділок.

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Будинок у місті Браунау-на-Інні, де народився німецький диктатор Адольф Гітлер, вирішили перебудувати та перетворити на дільницю поліції. Там проходитимуть навчальні курси з прав людини для правоохоронців. Про це повідомили у ORF 23 травня.

Журналісти зазначили, що будівля пустує з 2011 року, а її реконструкція була відкладена через пандемію. За даними ЗМІ, загальні витрати на будівництво оцінюються у 20 млн євро, а однією з причин його подорожчання вказують російсько-українську війну.

У матеріалі йдеться, що перебудування будинку має завершитися у 2025 році, а вже у 2026 туди має заїхати окружне управління поліції.

Перед будинком розміщений камінь з написом "за мир, свободу та демократію – ніколи більше фашизму – пам’ятайте про мільйони загиблих". Таке нагадування про історичні події, як передали в медіа, за рішенням міської влади чіпати не будуть.

Представниця соціал-демократичної партії Австрії (SPÖ) з питань культури пам’яті Сабіна Шац сказала журналістам, що історичний контекст будівлі має бути збережений, наскільки це можливо.

Однак ORF передають, що австрійці незадоволені ідеєю перетворення будинку, де народився Гітлер, на дільницю поліції. З 1000 опитаних місцевих мешканців переїзд правоохоронців підтримали лише 60 осіб, зазначили в медіа.

Нагадаємо, про рішення переобладнання будинку в Браунау-на-Інні на відділення поліції повідомляли у ЗМІ з посиланням на голову МВС Австрії ще 19 листопада 2019 року.

Раніше, у лютому 2019 року суд зобов’язав державу доплатити ще 1,5 млн євро колишній власниці будинку, в якому народився Адольф Гітлер. Австрія націоналізувала будинок, оцінивши спочатку його вартість у 310 тисяч євро.