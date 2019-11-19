Дом Гитлера переоборудуют в полицейский участок

Судьба дома, в котором родился будущий фюрер, решалась долгие годы

Здание в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер, переоборудуют в полицейский участок.

Об этом сообщили в правительстве Австрии, передает Deutche Welle.

"Будущее использование здания полицией должно ясно продемонстрировать, что оно никогда не станет памятником национал-социализму", – заявил австрийский министр внутренних дел Вольфганг Пешорн.

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Судьба дома, в котором родился будущий фюрер, решалась долгие годы. Изначально австрийские власти хотели снести здание, чтобы оно не стало культовым для неонацистов памятником.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2017 году дом был изъят в собственность государства у его владелицы Герлинды Поммер, несмотря на ее протесты. Изначально Поммер присудили компенсацию в 1,5 миллиона евро, но эта сумма была оспорена финансовой прокуратурой Австрии.

На аукционе в Нюрнберге никто не захотел купить картины Адольфа Гитлера.