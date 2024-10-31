Почему РФ оккупировала Крым и Донбасс: СМИ рассекретили тайные угрозы Кремля (видео)

В почти трехчасовом фильме расследователи рассказали об интригах, которые сопровождали намерение Украины выйти из состава СССР и развиваться в европейском направлении. 33 года назад лидеры союза были готовы к оккупации Крыма и Донбасса.

Related video

В архивах американского правительства хранятся документы с грифом "совершенно секретно" (Top secret — англ.), в которых говорится о переговорах США и СССР о независимости Украины. Во время одного из разговоров тогдашний лидер СССР Михаил Горбачев угрожал, что Украина потеряет территорию, если решится на выход из союза. США при этом заявили, что согласятся с украинским выбором. После этого Украину уговорили отказаться от ядерного арсенала, пообещав безопасность и территориальную целостность: это сопровождалось целым рядом встреч, переговоров и заявлений. О событиях, которые развернулись после обретения независимости, о намерениях СССР/РФ оккупировать Украину и о причинах нападения Москвы говорится в фильме "USA-UA: Секретные файлы Белого дома", созданном расследователями ТСН.

Оккупация Крыма — расследование по секретным файлам США

Продолжительность фильма о тайнах, которые хранились в архивах США, — почти 2,5 часа. Начинается все с первых дней провозглашения независимости, когда в Киеве, в зале Верховной Рады, выступил тогдашний американский президент Джордж Буш. Буш произнес речь, в которой убеждал украинцев, чтобы им следует остаться частью СССР: выступление впоследствии назвали "котлетой по-киевски". Следующий фрагмент расследования основывается на стенограмме тайного разговора между Бушем и тогдашним президентом СССР Горбачевым. Разговор состоялся 30 ноября 1991 года, через три месяца после провозглашения акта независимости Украины, накануне Всеукраинского референдума о независимости 1 декабря и за 23 года до момента, когда РФ оккупирует Крым и Донбасс. Горбачев заявил, если Украина уйдет СССР, то в Крыму "вспомнят" о миллионах россиян. После этого аналогичная ситуация произойдет и в Донецке, шантажировал он собеседника, президента США.

"Если кто-то в Украине заявит о выходе из союза и кто-то выступит в поддержку, это будет означать, что 12 млн русских и представителей других народов станут гражданами иностранного государства. Крым уже объявил, если Украина отдалится от Союза, то Крым пересмотрит статус Крыма в Украине. Возникнет вопрос и по Донецку", — свидетельствуют данные секретных файлов США.

В фильме ТСН рассказывается о ряде событий, которые привели к нынешней ситуации в Украине — к потере ядерного оружия, Крыма, Донбасса, к войне РФ:

о первых заявлениях первого президента Леонида Кравчука, о действиях Буша и Горбачева;

о признании независимости Украины политиками США, о ядерном статусе, о давлении 42 президента США Билла Клинтона;

о действиях второго президента Леонида Кравчука и Будапештском меморандуме;

о третьем президенте Викторе Ющенко и движении в НАТО;

о преступлениях четвертого президента Виктора Януковича, Революции Достоинства, "зеленых человечков" в Крыму, оккупации полуострова, бегстве и государственной измене Януковича;

о позиции 44 и 45 президентов США, Барака Обамы и Дональда Трампа, относительно первого этапа вторжения РФ в 2014 году;

об АТО, действиях пятого президента Петра Порошенко, об избрании шестого президента Владимира Зеленского и о полномасштабном вторжении РФ в 2022 году.

Завершается фильм-расследование словами экс-советника по вопросам безопасности США (2018-19 гг.) Джона Болтона, который заявил, что Запад ошибся со своими ожиданиями после распада СССР. Политики надеялись, что мир сможет сократить военные бюджеты и развивать глобальную экономику, а Россия перестроится и станет эффективным государством. Но в итоге Украина потеряла ядерный статус и страдает от российской агрессии, отмечается в фильме.

Отметим, в октябре после того, как президент Зеленский обнародовал детали мирного плана, в Украине начали обсуждать возможность восстановления ядерного статуса, написало издание Bild. В то же время появились заявления украинской власти, которая уверяла, что не рассматривают такую возможность. Заместитель начштаба 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что Киев имеет право получить ядерное оружие, поскольку напрасно отдал третий ядерный арсенал.

Напоминаем, 27 октября издание Live Science рассказало, сколько ядерных бомб взорвали США, СССР, РФ, Китай и другие страны в течение последних 79 лет.