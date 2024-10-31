Чому РФ окупувала Крим та Донбас: ЗМІ розсекретили таємні погрози Кремля (відео)

У майже тригодинному фільму розслідувачі розповіли про інтриги, які супроводжували намір України вийти зі складу СРСР та розвиватись у європейському напрямку. 33 роки тому лідери союзу були готові до окупації Криму та Донбасу.

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В архівах американського уряду зберігаються документи з грифом "цілком таємно" (Top secret — англ.), у яких ідеться про перемовини США та СРСР щодо незалежності України. Під час однієї з розмов тодішній лідер СРСР Михайло Горбачов погрожував, що Україна втратить територію, якщо наважиться на вихід із союзу. США водночас заявили, що погодяться з українським вибором. Після цього Україну вмовили відмовитись від ядерного арсеналу, пообіцявши безпеку та територіальну цілісність: це супроводжувалось цілою низкою зустрічей, перемовин та заяв. Про події, які розгорнулись після здобуття незалежності, про наміри СРСР/РФ окупувати Україну і про причини нападу Москви ідеться у фільмі "USA-UA: Секретні файли Білого дому", створеному розслідувачами ТСН.

Окупація Криму — розслідування по секретних файлах США

Тривалість фільму про таємниці, які зберігались в архівах США, — майже 2,5 години. Починається все з перших днів проголошення незалежності, коли в Києві, у залі Верховної Ради, виступив тодішній американський президент Джордж Буш. Буш виголосив промову, у якій переконував українців, щоб їм слід залишитись частиною СРСР: виступ згодом назвали "котлетою по-київськи". Наступний фрагмент розслідування ґрунтується на стенограмі таємної розмови між Бушем та тодішнім президентом СРСР Горбачовим. Розмова відбулась 30 листопада 1991 року, через три місяці після проголошення акту незалежності України, напередодні Всеукраїнського референдуму про незалежність 1 грудня і за 23 роки до моменту, коли РФ окупує Крим та Донбас. Горбачов заявив, якщо Україна вийде із СРСР, то в Криму "згадають" про мільйони росіян. Після цього аналогічна ситуація станеться і в Донецьку, шантажував він співрозмовника, президента США.

"Якщо хтось в Україні заявить про вихід із союзу і хтось виступить на підтримку, це означатиме, що 12 млн росіян і представників інших народів стануть громадянами іноземної держави. Крим вже оголосив, якщо Україна віддалиться від Союзу, то Крим перегляне статус Криму в Україні. Виникне питання і щодо Донецька", — свідчать дані секретних файлів США.

У фільмі ТСН розповідається про низку подій, які привели до теперішньої ситуації в Україні — до втрати ядерної зброї, Криму, Донбасу, до війни РФ:

про перші заяви першого президента Леоніда Кравчука, про дії Буша та Горбачова;

про визнання незалежності Українами політиками США, про ядерний статус, про тиск 42 президента США Білла Клінтона;

про дії другого президента Леоніда Кравчука та Будапештський меморандум;

про третього президента Віктора Ющенка та рух до НАТО;

про злочини четвертого президента Віктора Януковича, Революцію Гідності, "зелених чоловічків" в Криму, окупацію півострова, втечу та державну зраду Януковича;

про позицію 44 та 45 президентів США, Барака Обами та Дональда Трампа, щодо першого етапу вторгнення РФ у 2014 році;

про АТО, дії п'ятого президента Петра Порошенка, про обрання шостого президента Володимира Зеленського та про повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році.

Завершується фільм-розслідування словами ексрадника з питань безпеки США (2018–19 рр.) Джона Болтона, який заявив, що Захід помилився зі своїми очікуваннями після розпаду СРСР. Політики сподівались, що світ зможе скоротити військові бюджети і розвивати глобальну економіку, а Росія перебудується і стане ефективною державою. Але в підсумку Україна втратила ядерний статус і страждає від російської агресії, наголошується у фільмі.

Зазначимо, у жовтні після того, як президент Зеленський оприлюднив деталі мирного плану, в Україні почали обговорювати можливість відновлення ядерного статусу, написало видання Bild. Водночас з'явились заяви української влади, яка запевняла, що не розглядають таку можливість. Заступник начштабу 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що Київ має право отримати ядерну зброю, оскільки марно віддав третій ядерний арсенал.

Нагадуємо, 27 жовтня видання Live Science розповіло, скільки ядерних бомб підірвали США, СРСР, РФ, Китай та інші країни протягом останніх 79 років.