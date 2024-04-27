Как Китай пережил СССР и стал мировым лидером: капитализм на службе у компартии

Экономически слабая Китайская народная республика начала 1970-х скорее готова была экспортировать революцию, чем какую-либо материальную продукцию. В конце концов, и на революции в то время в мире спрос существенно упал. Фокус исследовал, как Китай из отсталой азиатской страны превратился во вторую экономику мира.

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Сейчас Китай является мировой фабрикой. Он балансирует между первым и вторым местом в мире по уровню ВВП (в зависимости от методики подсчета) и по количеству населения (в зависимости от того, кто считает). Нет в мире комнаты, где не было бы ни одной вещи, изготовленной в Китае — лозунг, который стал отражением национальной идеи Китая начала XXI века. Однако полвека назад Поднебесная совсем не была похожа на государство, которое когда-то займет именно такую нишу в мире. Читайте вторую часть цикла "Восхождение дракона".

Завершение международной изоляции. Китай отворачивается от СССР

По состоянию на 1971 год Мао Цзэдун чувствовал себя полноправным хозяином Китайской народной республики. После проведённой им "Культурной революции" почти все его политические оппоненты были зачищены. Остался лишь маршал Линь Бяо, который погиб при загадочных обстоятельствах в авиакатастрофе в сентябре того года. После этого "Солнце Востока", как говорили на Мао его сторонники, сияло на властном небосклоне КНР в полном одиночестве.

Однако Мао Цзэдун узурпируя власть в своих руках, практически разрушил страну. Экономика находилась на уровне развития практически аграрного общества, а иерархия государственного управления была разрушена. Да, Мао избавился от внутренних врагов, однако теперь далеко не очевидным был ответ на вопрос устоит ли Поднебесная перед внешним ударом, в контексте обострения с СССР — ранее ключевым союзником коммунистического Китая и лидером социалистического лагеря.

Выступление против СССР, этот, на первый взгляд, авантюрный шаг, пригодился китайскому лидеру. Соединенные штаты, истекавшие кровью во Вьетнаме, заинтересовались возможностью расколоть враждебный для них политический блок. Сначала в апреле 1971 года под предлогом освещения игр в настольный теннис между представителями США и КНР развивалась так называемая "пинг-понговая дипломатия". Поднебесную посетили американские спортсмены и журналисты. Тогда было заявлено, что впервые на территорию коммунистического Китая ступила нога американца, что было преувеличением. Хотя минимальные, но определенные контакты все же были. Но дело сдвинулось с места и шло к дипломатическому прорыву, особенно после тайного визита в КНР тогдашнего советника президента США по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджера.

Тайваньский проект. Мао Цзэдун укрощает ООН и приглашает в гости Никсона

Прорыв произошёл в 25 октября 1971 года. Тогда генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию № 2758, которая предусматривала замену представительства китайского народа в ООН Гоминьдановским правительством Республики Китай, базировавшимся в Тайбэе, на коммунистическое правительство в Пекине. Китай был одним из основателей ООН как сторона, победившая во Второй мировой войне (вела войну с Японией фактически еще с 1931 года). Подпись под декларацией об образовании Организации объединенных наций поставили именно представители правительства во главе с лидером Гоминьдана генералиссимусом Чан Кайши, который тогда реально возглавлял страну. Однако уже через четыре года правительство генералиссимуса проиграло гражданскую войну коммунистам и эвакуировалось на маленький (относительно территории Китая) остров Формоза (Тайвань). Реальный контроль над почти всей территорией Китая получила коммунистическая партия (КПК).

США сначала не верили в долговременность Тайваньского проекта, однако все изменила война в Корее (1950-1953 гг.). В ее контексте Китайская Республика продемонстрировала себя наравне с Республикой Корея и Японией как надежный опорный пункт демократических сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому США на каждом заседании Генеральной ассамблеи ООН, начиная с 1950 года всячески способствовали тому, чтобы именно Республика Тайвань признавалась официальным представителем китайского народа. В частности, была принята процедурная правка, что решение об изменении статуса кво должно набрать не менее двух третей голосов членов ассамблеи. Это пролонгировало представительство в ООН тайванцев на два десятилетия, хотя динамика была благоприятной именно для КНР, которая реально контролировала как почти всю китайскую территорию, так и население Поднебесной.

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Однако осенью 1971 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН таки нашлось достаточно голосов для замены представительства китайского народа. США не поддержали эту резолюцию, однако не проголосовали против (то есть не наложили вето как постоянный член Совета Безопасности ООН) на заседании Совбеза. Таким образом, место Китая в ООН и, что особенно важно, в Совете Безопасности этой организации заняли коммунисты в прямом смысле с молчаливого согласия США.

После этого дипломатического кульбита в феврале 1972 года КНР посетил президент США Ричард Никсон. Этим визитом был завершен годичный цикл сложных переговоров между США и КНР, что ознаменовалось снятием торговых ограничений и оживлением дипломатических отношений между государствами. КНР вышла из дипломатической изоляции и сразу вскочила в высшую лигу международных отношений, заняв место постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Последние годы жизни Мао наслаждался своими внешнеполитическими успехами. Его пропаганда окутала своего вождя лучами славы, сравнивая Мао с древним императором Цинь Ши Хуан-ди, который начал строительство Великой Китайской стены. И неважно, что "Культурная революция" отменяла все исторические достижения докоммунистического Китая. Для удовлетворения великого Мао можно такими мелочами пренебречь.

Кот должен ловить мышей. Дэн Сяопин внедряет в Китае НЭП

В то же время экономическая ситуация в стране почти не претерпела изменений. Большинство китайцев продолжало жить в глубокой бедности. Ситуация изменилась только к концу десятилетия. Переломным моментом для Китая и, возможно, для всего мира стало заседание высшего руководства КНР 18 декабря 1978 года. Обозреватель The Washington Post Абрахам Дания приравнивает значение того события к падению Берлинской стены, правда по мнению аналитика ключевое влияние решение китайских руководителей оказало уже на события XXI века.

Тогда после двух лет внутрипартийной борьбы за власть, КНР возглавил опальный во время "Культурной революции" Дэн Сяопин. Под его лидерством было решено установить дипломатические отношения с США и начат новый курс в экономической жизни страны. Новый руководитель Китая не придумывал ничего экстраординарного в отличие от своего предшественника.

Суть экономической политики Китая следующие четыре десятилетия сводилась к набору простых шагов и была похожа на Новую экономическую политику, которую внедрил в СССР еще в 1921 году Владимир Ленин (и свернул Иосиф Сталин в конце 1920-х). Она состояла из набора простых актуальных хозяйственно-управленческих решений, которые не были ограничены рамками каких-либо экономических догматов и отвечали насущным потребностям ситуации. Краеугольным принципом стала фраза "Если кот ловит мышей, то неважно — черный он или белый". То есть новое китайское правительство не гнушалось капиталистическими методами развития экономики, если они были действенными.

Новая китайская экономика: свободная деревня и специальные экономические зоны

Исследователь китайской экономики Сирил Чжирен Линь отмечает что власть не разрабатывала какого-то грандиозного стратегического теоретического плана, которому нужно было следовать. Партийное руководство отвечало на требования времени и своими директивами решало актуальные задачи, которые объективно стояли перед обществом. Началось все с "ослабления гаек" в сельском хозяйстве. Фермерам было разрешено самостоятельно принимать решение, как именно вести свое хозяйство и, при необходимости, объединяться в большие фермерские предприятия. За несколько лет стало очевидно, что экономическая свобода в аграрной сфере дает свои результаты. Село развивалось.

По похожему принципу действовали и в городах. В 1980 году были созданы четыре "Специальные экономические зоны" в портовых городах. Суть заключалась, в частности, в создании совместных предприятий между китайскими государственными и иностранными компаниями. Когда они продемонстрировали эффективность, через четыре года СЭЗ были созданы еще в 14 прибрежных городах.

Социалистический блок разрушился под бременем экономических проблем Фото: Коллаж: Фокус

В 1987 году, наблюдая кратный рост ВВП в СЭЗ правительство разрешило частное предпринимательство. К тому времени внешней экономической деятельностью занималось около 5000 государственных предприятий (в 1978 году таких было 12), а на момент вступления КНР в ВТО (2001 год) предприятий различной формы собственности, которые вели внешнюю торговлю насчитывалось уже 35 тысяч. Старший почетный научный сотрудник Института Катона (Вашингтон) Джеймс Дорн подсчитал, что с 1970 по 2019 годы реальный ВВП Китая вырос с $232 млрд до 16 триллионов долларов США (курс 2015 года).

Система не подлежит изменениям. Чему Дэн Сяопин научился у Сталина

Несмотря на рост экономических свобод, политическая система страны оставалась мало реформированной. Красноречивым фактом является то, что "отец китайских экономических реформ" Дэн Сяопин подражал Иосифу Сталину и формально не занимал высших государственных должностей. Он ограничился руководством армейской комиссии (дававшей ни много, ни мало — контроль за НОАК — народно-освободительной армией Китая), а с 1987 года ушел с этой должности, однако считался лидером государства до 1993 года, а к его мнению прислушивались до самой его смерти в 1997 году.

Его политические решения не были безоблачными и идеальными. В 1979 году после визита в США он организовал вторжение во Вьетнам, которое продемонстрировало крайне плачевное положение НОАК и с треском провалилось (чего, конечно, не признали в Пекине и заявили, что все так и было запланировано).

Печальные признаки времени: "Одна семья — один ребенок" и площадь Таньаньмэнь

В период фактического правления Дэн Сяопина в Китае была введена самая жестокая в мире система планирования семьи, которая стала известной под названием "Одна семья — один ребёнок". В стране было запрещено иметь более одного ребенка. Так власти решили контролировать количество собственного населения. На практике это привело к сокрытию рождаемости. Многие семьи просто не регистрировали других детей, которые вырастали нелегально. Сейчас в КНР живет несколько десятков миллионов людей, которых юридически "не существует".

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В 1989 году Дэн Сяопин согласился на жестокий разгон демонстраций на площади Тяньаньмэнь. В 1987 году спустя почти десятилетие от начала реформ наблюдалось некоторое притормаживание экономического развития. Вместе с успехами и ростом в дополнение к такому экономическому скачку всегда как непременный спутник добавляется экономическое расслоение общества и сопровождающая этот процесс коррупция. Не стал исключением и Китай. Новые общественные слои, которые образовались в стране хотели двигаться дальше и добавить к экономическим свободам еще и политические. По стране прокатилась волна демонстраций, кульминацией которых стали события на площади Тяньаньмэнь весной-летом 1989 года, которые завершились танками на площади и кровавым разгоном демонстраций.

Решение о разгоне стало поворотным в истории Китая и сформировало контуры дальнейшего развития Поднебесной. Власти КНР дали понять, что готовы терпеть свободы настолько, насколько это необходимо для экономического успеха. Однако никаких политических уступок никто никому предоставлять не намерен. В политической системе страны партийное руководство остается единственным хозяином и центром принятия решений, вершителем судеб, а любая свобода заканчивается там, где прекращается экономическая целесообразность. Предприниматель может проявлять инициативу и пользоваться свободой только в рамках экономической деятельности, которая приносит результат, если же хочешь влиять на принятие решений, то нужно делать партийную карьеру.

Экономика — лишь средство. КНР становится мировой фабрикой, но от идеологии не отрекается

Символично, что разгон демонстраций на площади Тяньаньмэнь произошел в год падения Берлинской стены. Именно тогда, когда китайский коммунистический режим зацементировал свою ведущую роль в обществе, западные интеллектуалы утверждали о конце истории и доминировании либерализма в мире. Действительно, как экономическая единица КНР полностью интегрировалась в тогдашнюю западную ценностную парадигму. Только разница была в том, что экономика и свободный рынок стали средством для реализации партийных интересов в КНР, а на Западе они стали целью.

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Эта разница сразу проявилась в подходах. На Западе заметили и осудили разгон демонстраций. Однако поток инвестиций в Поднебесную не прекратился. Ведь "политика не должна была вредить бизнесу". Ведущие компании мира охотно переносили свое производство в КНР, где была дешевая рабочая сила и власть гарантировала как защиту частной собственности, так и отсутствие проблем с профсоюзами. Это обусловило закрытие предприятий и рост безработицы в государствах, где компании развивались с самого начала, так появился знаменитый "ржавый пояс" в США, символом которого стали мрачные пейзажи заброшенных предприятий некогда американского промышленного центра — Детройта.

В 1990-2000-х гг. КНР превратилась в настоящую мировую фабрику. В ней изготавливалось все — от тряпок для мытья посуды до дешевых копий западных технологических разработок. После вступления в ВТО в начале века, китайская продукция заполонила весь мир. Действительно, по состоянию на 2013 год не так уж много в мире было комнат, где не было ничего произведенного в Китае.

В 1980 году было создано четыре "Специальные экономические зоны" в портовых городах Фото: Коллаж: Фокус

Внешняя политика КНР в этот период была достаточно вялой В Пекине сосредоточились именно на экономическом росте. Даже на заседаниях Совбеза ООН представители Пекина обычно воздерживались, а иногда голосовали синхронно с США, как это произошло в случае с резолюцией № 1441 по разоружению Ирака.

В 1997 году в состав страны вернулись Гонконг и Макао, однако это — еще достижение Дэн Сяопина, который согласовал эти решения в начале 1980-х. Гонконг вошел в состав КНР лишь номинально, сохранив самоуправление. Тогда его ВВП равнялся около 25% ВВП всего Китая.

Уже богатый, но еще не лидер. СССР умирает, а Китай делает выводы

1989 год действительно является стержневым моментом мировой истории. Это год, когда прилежный ученик похоронил своего учителя. Социалистический блок разрушился под бременем экономических проблем. Экономика, построенная на теоретических догмах не пережила встречи с реальностью, которую в Москве так и не захотели признать. Прилежный пекинский ученик внимательно следил за агонией своего учителя и делал соответствующие выводы. В то время, когда на Западе торжествовали либералы, на Востоке скрупулезно анализировали все происходящее.

В Поднебесной после десятилетий катастрофических ошибок и их кровавых последствий теперь предпочитали учиться на чужих ошибках. Преимущество рыночной экономики над плановой было очевидным. Однако в Пекине решили, что экономика — это лишь часть системы, важная, но не определяющая. Поэтому КНР переняла все рыночные преимущества, сохранив нетронутым свой общественный строй. Если Мао, как сломанный фильтр, перебирал из СССР все худшее, то Дэн Сяопин наоборот пытался из всех систем позабирать лучшее, точнее самое эффективное, чтобы создать свою неповторимую китайскую мозаику — симбиоз авторитарной системы и свободной рыночной экономики.

Для властей КНР экономика — это средство, инструмент накопления ресурсов для реализации своих целей. Для стран "золотого миллиарда", Запада, экономическая модель стала целью. В Поднебесной предприниматели были такими же подданными партийной элиты как и другие слои населения. В странах развитой демократии политика стала одним из средств реализации целей предпринимательской деятельности, поэтому политический актив стал работать на бизнес. Отсюда и терпимость к подавлению политических демонстраций и последующих репрессий против несогласных в КНР. Бизнес превыше всего!

Новые горизонты: Си Цзиньпинь перехватывает флаг

XXI век КНР встретила экономически могущественной державой, ее место в рейтинге стран по размеру ВВП постоянно росло, пока не уперлось в первую строчку, которую десятилетиями занимали США. Китай сполна воспользовался всеми преимуществами свободного рынка и занял главное место среди мировых держав по экономическим показателям и с присущим китайской культуре спокойствием притаился, ожидая "промаха Акеллы". И он произошел в 2007 году, когда мировой финансовый кризис поставил под огромное сомнение идею о безупречности либеральной рыночной экономики. Поэтому, когда в 2013 году рычаги правления в Поднебесной получил новый амбициозный руководитель, мировая конъюнктура максимально способствовала активным действиям и власть Поднебесной к ним перешла.

Продолжение следует