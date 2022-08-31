"Він зіграв вирішальну роль в історії": у ЄС відреагували на смерть Горбачова

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що єдиний в історії президент СРСР Михайло Горбачов був лідером, який викликав довіру та повагу.

У Європейському Союзі відреагували на смерть єдиного в історії президента СРСР Михайла Горбачова. Пост на своїй сторінці в Twitter зробила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Він зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни і падінні "залізної завіси". Це відкрило шлях у вільну Європу", — написала фон дер Ляєн у Twitter.

Голова Європейської комісії зазначила, що Горбачов був лідером, який викликав довіру та повагу.

[ + – ] Урсула фон дер Ляєн відреагувала на смерть Михайла Горбачова

Нагадаємо, увечері у вівторок, 30 серпня, на 92-му році життя після тривалої хвороби помер останній Голова Президії Верховної Ради СРСР та перший президент Радянського союзу Михайло Горбачов. Напередодні він приїхав до лікарні на гемодіаліз та лежав у спецвідділенні. Останнім часом стан колишнього генсека ЦК КПРС погіршувався, він проходив процедури через ниркову недостатність. Діагноз Горбачова не називався, проте, за даними Telegram-каналу Mash, близько року він перебував під пильним наглядом медиків. Регулярні чищення крові йому робилися у московській клініці.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явилася реакція Горбачова на війну в Україні. За словами головного редактора радіостанції "Эхо Москвы" Олексія Венедиктова, Путін знищив справу його життя, тому він був вкрай розчарований главою Кремля.