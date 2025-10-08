"Тупик": политолог назвал момент, которого ждут в Кремле, чтобы "снести" Путина

Российско-украинская война зашла в "тупик": бывшие сторонники президента РФ Владимира Путина признают, что замыслы захватить Украину провалились, а ресурсов для нового наступления нет. В то же время Путин не готов объявить полную и открытую мобилизацию.

Россияне в связи с этим ожидают возможного наступления украинской армии. В Кремле смущены относительно ресурсов для отражения атак ВСУ. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

Когда в Кремле могут попытаться "снести" Путина

Владимир Путин боится, что из-за "тупика" в войне России с Украиной единственным выходом для урегулирования ситуации может стать замораживание боевых действий. В свое время именно этого требовала прагматичная часть окружения лидера Кремля, однако на это он не соглашается.

В то время Киев продолжает получать вооружение и в частности новое оружие, которое улучшает позиции ВСУ на поле боя и позволяет вести наступательные действия.

"Как только "ястребы" и прагматики увидят, что война в тупике, а Россия начинает проигрывать — они "снесут" Путина. В России начнется хаос", — считает Эйдман.

Тогда начнутся внутренние споры и противостояния, из-за чего политикам Кремля станет не до войны. Путин не сможет устоять и удержать всю власть при условии, если маятник качнется в другую сторону.

Окружение Владимира Путина не готово воевать долго. Кризисную ситуацию, которая могла вызвать хаос, российская власть пережила после так называемого "мятежа Пригожина", однако тогда ситуацию удалось стабилизировать. Когда же к власти в США во второй раз пришел Дональд Трамп, предложения к урегулированию войны в Украине которого не принял лидер Кремля, РФ так и осталась в "тупике", что не нравится большинству российских политиков.

Стоит отметить, что сам Владимир Путин публично хвастается успехами на фронте. Во время выступления 7 октября лидер Кремля заявлял, что полномасштабное вторжение России в Украину было "правильным и своевременным", а также объявил, что ВСУ якобы "отступают по всей линии боевого соприкосновения".

