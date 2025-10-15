Вторгнення РФ: у одній з країн Москва робить те саме, що перед нападом на Україну, — ISW

Москва знову поширює ті самі пропагандистські тези, які використовувала перед вторгненням в Україну. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попереджають, що ці заяви можуть бути підготовкою до майбутньої агресії проти держав Альянсу.

Кремлівські чиновники активізували використання ідеологічних наративів, спрямованих проти країн Балтії. За даними Інституту вивчення війни (ISW), Москва відтворює риторику, яку застосовувала перед початком війни проти України, створюючи інформаційне підґрунтя для можливої агресії проти НАТО.

Як зазначають американські аналітики, останні заяви російських високопосадовців мають на меті сформувати хибне уявлення про "утиски" російськомовного населення в країнах Балтії. Голова Державної думи В’ячеслав Володін звинуватив латвійську владу в "переслідуванні" російськомовних громадян і заявив, що Росія нібито має "захищати своїх співвітчизників" за кордоном.

Керівник Ліберально-демократичної партії Росії Леонід Слуцький підтримав цю риторику, назвавши росіян у Латвії частиною "руського міра".

В аналітичному звіті ISW наголошується, що концепція "руського міра" — це навмисно розмита ідеологічна конструкція, яку президент Росії Володимир Путін визначає як сукупність територій колишньої Київської Русі, Російської імперії, СРСР і сучасної Російської Федерації, а також усіх, хто “відчуває духовну спорідненість” із Москвою.

Дослідники вважають, що Кремль продовжує використовувати тезу про “захист земляків” як головний інструмент для легітимізації своїх вторгнень. Саме цей наратив Москва застосовувала під час агресії проти Молдови, Грузії та України.

"Кремлівські наративи про російських "співвітчизників" у країнах Балтії та ширшому "руському міру" є частиною багаторічних зусиль Кремля щодо створення умов для виправдання можливої російської агресії проти НАТО в майбутньому”, — зазначають експерти ISW.

Як повідомляв Фокус, Росія, ймовірно, прискорює інформаційну та психологічну фазу своєї кампанії з підготовки до можливої війни з НАТО. В американському Інституті вивчення війни вважають, що Кремль почав зі створення умов, щоб в майбутньому виправдати свою агресію, та сіяння страху в Європі.

Фокус також писав, що президент Росії Володимир Путін і надалі дотримується переконання, що Москва зможе витримати затяжну війну проти України та Заходу й змусити Київ до повної капітуляції.