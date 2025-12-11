ВС РФ сбросили КАБ на магазин с людьми в Сумской области: есть жертвы

Две женщины погибли в результате очередного террористического удара российских оккупантов по Сумской области.

Управляемую авиабомбу сбросили ВС РФ на магазин в Великописаревской общине в тот момент, когда там находились люди, сообщил глава Сумской военной администрации Олег Григоров.

Погибшие – 40-летняя продавщица магазина и 63-летняя местная жительница. Еще одна сотрудница торгового заведения чудом выжила. Здание практически полностью разрушено.

Тела погибших деблокировали из-под завалов, раненую женщину госпитализировали.

"Враг сознательно бьет по тому, что должно быть безопасным для жизни. Искренние соболезнования всем, кто сегодня потерял близких. Берегите себя", – написал чиновник.

Российские войска продолжают уничтожать прифронтовую Сумскую область. В ночь 8 декабря оккупанты нанесли удар дронами по Ахтырке, в результате чего была повреждена жилая многоэтажка.

В результате двух пострадавших госпитализировали — они под наблюдением медиков, еще пятерым оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Вместе с тем ВС РФ продолжают и дальше выбивать украинскую энергетику. В ночь на 11 декабря Кременчуг в Полтавской области в очередной раз подвергся массированному обстрелу со стороны России, в городе прогремели десятки взрывов. Под атаками оказались энергетические и промышленные объекты, однако обошлось без пострадавших.

Напомним, в Тернополе снесли многоэтажку, в которой погибли почти 40 человек.