Ночью ВС РФ атаковали энергетику Кременчуга: СМИ выяснили, почему город становится частой целью врага

В ночь на 11 декабря Кременчуг подвергся массированному обстрелу со стороны России, в городе прогремели десятки взрывов. Под атаками оказались энергетические и промышленные объекты, однако обошлось без пострадавших.

Как сообщил председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, ночью российские войска снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры Кременчугского района. Системы противовоздушной обороны сработали эффективно, значительная часть целей была уничтожена. В то же время обломки и прямые попадания вызвали пожары, над ликвидацией которых сейчас работают все необходимые службы.

По данным OSINT-канала monitoring, атаки на энергетические объекты Украины продолжаются. Этой ночью под обстрел попали Кременчуг и Одесса. Всего применено около сотни ударных беспилотников и три баллистические ракеты. Продолжительность атаки на Кременчуг составляла около пяти часов, среди использованного вооружения были дроны "Герань-2" и баллистические ракеты 9М723 "Искандер-М".

Карта атаки ВС РФ по Украине в ночь на 11 декабря Фото: Telegram

Почему Кременчуг часто попадает под прицел РФ

Как выяснило издание "Телеграф", одной из ключевых причин атак на Кременчуг является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ). До начала полномасштабной войны он был крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Украины с проектной мощностью 18,6 миллиона тонн в год. Российские войска уже неоднократно наносили удары по заводу в 2022 году, значительно повредив его.

Кроме промышленных объектов, в городе сосредоточена критически важная транспортная и энергетическая инфраструктура. Она обеспечивает снабжение украинской армии и жизнедеятельность населения. Среди потенциальных целей российских атак — железнодорожные узлы, мосты через Днепр, а также промышленные предприятия, среди которых Кременчугский завод технического углерода и вагоностроительный завод.

Несмотря на мощные удары, на этот раз человеческих жертв удалось избежать. Все экстренные службы продолжают ликвидацию последствий обстрелов и работают над тем, чтобы восстановить работу критической инфраструктуры.

Напомним, что в ночь на 11 декабря российские войска осуществили массированный запуск десятков ударных дронов типа "Шахед" по территории Украины. Воздушную тревогу объявили в нескольких областях, а на Полтавщине прогремели взрывы и был зафиксирован повышенный уровень радиационной опасности.

Также Фокус писал, россияне дважды ударили по цехам украинского производителя ракет Fire Point, погиб работник, однако компания своевременно выполнила все контракты.