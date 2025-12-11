Вночі ЗС РФ атакували енергетику Кременчука: ЗМІ з'ясували, чому місто стає частою ціллю ворога

У ніч на 11 грудня Кременчук зазнав масованого обстрілу з боку Росії, у місті пролунали десятки вибухів. Під атаками опинилися енергетичні та промислові об’єкти, однак обійшлося без постраждалих.

Як повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, уночі російські війська знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури Кременчуцького району. Системи протиповітряної оборони спрацювали ефективно, значну частину цілей було знищено. Водночас уламки та прямі влучання спричинили пожежі, над ліквідацією яких наразі працюють усі необхідні служби.

За даними OSINT-каналу monitoring, атаки на енергетичні об’єкти України продовжуються. Цієї ночі під обстріл потрапили Кременчук та Одеса. Всього застосовано близько сотні ударних безпілотників та три балістичні ракети. Тривалість атаки на Кременчук становила близько п’яти годин, серед використаного озброєння були дрони "Герань-2" та балістичні ракети 9М723 "Іскандер-М".

Відео дня

Карта атаки ЗС РФ по Україні у ніч на 11 грудня Фото: Telegram

Чому Кременчук часто потрапляє під приціл РФ

Як з’ясувало видання "Телеграф", однією з ключових причин атак на Кременчук є Кременчуцький нафтопереробний завод (КНПЗ). До початку повномасштабної війни він був найбільшим нафтопереробним підприємством України з проєктною потужністю 18,6 мільйона тонн на рік. Російські війська вже неодноразово завдавали ударів по заводові у 2022 році, значно пошкодивши його.

Окрім промислових об’єктів, у місті зосереджена критично важлива транспортна та енергетична інфраструктура. Вона забезпечує постачання української армії та життєдіяльність населення. Серед потенційних цілей російських атак — залізничні вузли, мости через Дніпро, а також промислові підприємства, серед яких Кременчуцький завод технічного вуглецю та вагонобудівний завод.

Попри потужні удари, цього разу людських жертв вдалося уникнути. Всі екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілів і працюють над тим, щоб відновити роботу критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що в ніч на 11 грудня російські війська здійснили масований запуск десятків ударних дронів типу "Шахед" по території України. Повітряну тривогу оголосили в кількох областях, а на Полтавщині пролунали вибухи та було зафіксовано підвищений рівень радіаційної небезпеки.

Також Фокус писав, росіяни двічі вдарили по цехах українського виробника ракет Fire Point, загинув працівник, проте компанія своєчасно виконала всі контракти.