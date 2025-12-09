В Тернополе сносят дом, в который попала российская ракета (фото)

В Тернополе демонтируют девятиэтажку по улице Василия Стуса, 8, разрушенную российской ракетой 19 ноября 2025 года, убившей десятки человек.

Вокруг здания установлено ограждение, а разбор конструкций осуществляют специалисты со спецтехникой, сообщили в Тернопольском городском совете.

Власти на основе экспертного заключения признали девятиэтажку непригодной для восстановления, поэтому и было принято решение о том, чтобы снести ее.

"Принятые решения открывают возможность ускоренного получения денежной компенсации для жильцов разрушенного дома в рамках государственной программы "єВідновлення"", – объяснили в мэрии.

Полученные средства можно будет использовать для приобретения нового жилья.

Фото: Мэрия Тернополя

Фото: Мэрия Тернополя

Фото: Мэрия Тернополя

Фото: Мэрия Тернополя

В доме, демонтаж которого планируют закончить до конца года, была 51 квартира. Все, кто потерял жилье, могут ознакомится с информацией о компенсации на сайте горсовета.

Вторую поврежденную многоэтажку, по улице 15 Квітня, 31 ждет капитальный ремонт, заявили в мэрии.

Удар по многоэтажке в Тернополе 19 ноября: детали

19 ноября во время масштабной атаки ВС РФ по Украине российская ракета попала в многоквартирный дом в Тернополе, разрушив несколько этажей и убив не менее 38 людей, в том числе 8 детей. Тела двоих погибших обнаружили 8 декабря.

Еще десятки жителей получили травмы разной степени тяжести. Три взрослых человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Эксперты установили, что в дом попала ракета Х-101, изготовленная в четвертом квартале этого года.

Один из жителей многоэтажки потерял во время удара всю свою семью: жену, шестилетнюю дочь и полуторагодовалого сына. Фотографии безутешного отца с белым гробом сына на руках потрясли весь мир.

