Чуда не произошло: в Тернополе мужчина потерял всю семью после удара ВС РФ (фото)

В Тернополе продолжаются разборы завалов двух девятиэтажек, разрушенные российскими ракетами 19 ноября. Уже известно о 31 погибшем.

Сегодня утром стало известно, что спасатели деблокировали из-под завалов еще три тела: матери и двоих детей, сообщили в ГСЧС.

Сотрудники Службы опубликовали душераздирающее фото мужчины, который с момента трагедии с надеждой ждал, что его родные выжили, однако на третий день поисков узнал страшную новость: его жена, полуторагодовалый сын и шестилетняя дочь погибли.

"Их убила российская ракета. Никакие слова сейчас не уменьшат боль от горя", – говорится в публикации.

Сейчас на месте трагедии работают психологи ГСЧС, за помощью к которым обратились уже 388 людей.

По информации мэра Тернополя Сергея Надала, по состоянию на 12:00 известно о 31 погибшим, в том числе шести детях. 94 человека получили ранения, из них 18 – дети. Без вести пропавшими сейчас считаются 10 человек, среди них ребенок.

Відео дня

Спасательные работы на улице Стуса продолжаются. Сотрудники ГСЧС работают круглые сутки, чтобы найти всех, кто может оставаться под завалами.

Удар по многоэтажках в Тернополе: что известно

В ночь на 19 ноября ВС РФ ударили по Украине 40 крылатыми ракетами Х-101, одной баллистической и четырьмя сотнями дронов различных типов, сообщило Воздушное командование ВСУ. Часть ракет сбили средства ПВО, но часть попали по гражданским домам и инфраструктурным объектам.

В Тернополе российские ракеты ударили по двум девятиэтажкам. В одном доме снесло квартиры с 3 по 9 этаж. В другом — выгорели квартиры с 1 по 9 этажи.

Через несколько часов в сети появилось фото, как российская ракета прицельно бьет по многоэтажке в Тернополе.

Во время спасательной операции сотрудники ГСЧС нашли под завалами живого попугая.

Военный обозреватель Александр Коваленко считает, что трагедия в Тернополе была хорошо подготовлена.

