Дива не сталося: у Тернополі чоловік втратив усю родину після удару ЗС РФ (фото)
У Тернополі тривають розбори завалів двох дев'ятиповерхівок, зруйновані російськими ракетами 19 листопада. Уже відомо про 31 загиблого.
Сьогодні вранці стало відомо, що рятувальники деблокували з-під завалів ще три тіла: матері та двох дітей, повідомили в ДСНС.
Співробітники Служби опублікували несамовите фото чоловіка, який з моменту трагедії з надією чекав, що його рідні вижили, проте на третій день пошуків дізнався страшну новину: його дружина, півторарічний син і шестирічна донька загинули.
"Їх убила російська ракета. Жодні слова зараз не втамують біль від горя", — йдеться в публікації.
Зараз на місці трагедії працюють психологи ДСНС, по допомогу до яких звернулися вже 388 людей.
За інформацією мера Тернополя Сергія Надала, станом на 12:00 відомо про 31 загиблого, зокрема шістьох дітей. 94 людини дістали поранення, з них 18 — діти. Безвісти зниклими наразі вважаються 10 осіб, серед них дитина.
Рятувальні роботи на вулиці Стуса тривають. Співробітники ДСНС працюють цілодобово, щоб знайти всіх, хто може залишатися під завалами.
Удар по багатоповерхівках у Тернополі: що відомо
У ніч на 19 листопада ЗС РФ вдарили по Україні 40 крилатими ракетами Х-101, однією балістичною і чотирма сотнями дронів різних типів, повідомило Повітряне командування ЗСУ. Частину ракет збили засоби ППО, але частина влучили по цивільних будинках та інфраструктурних об'єктах.
У Тернополі російські ракети вдарили по двох дев'ятиповерхівках. В одному будинку знесло квартири з 3 по 9 поверхи. В іншому — вигоріли квартири з 1 по 9 поверхи.
Через кілька годин у мережі з'явилося фото, як російська ракета прицільно б'є по багатоповерхівці в Тернополі.
Під час рятувальної операції співробітники ДСНС знайшли під завалами живого папугу.
Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що трагедія в Тернополі була добре підготовлена.
Нагадаємо, чому рятувальники здивувалися, знайшовши живим 20-річного мешканця зруйнованого будинку в Тернополі.