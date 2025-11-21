Дива не сталося: у Тернополі чоловік втратив усю родину після удару ЗС РФ (фото)

У Тернополі тривають розбори завалів двох дев'ятиповерхівок, зруйновані російськими ракетами 19 листопада. Уже відомо про 31 загиблого.

Сьогодні вранці стало відомо, що рятувальники деблокували з-під завалів ще три тіла: матері та двох дітей, повідомили в ДСНС.

Співробітники Служби опублікували несамовите фото чоловіка, який з моменту трагедії з надією чекав, що його рідні вижили, проте на третій день пошуків дізнався страшну новину: його дружина, півторарічний син і шестирічна донька загинули.

"Їх убила російська ракета. Жодні слова зараз не втамують біль від горя", — йдеться в публікації.

Зараз на місці трагедії працюють психологи ДСНС, по допомогу до яких звернулися вже 388 людей.

За інформацією мера Тернополя Сергія Надала, станом на 12:00 відомо про 31 загиблого, зокрема шістьох дітей. 94 людини дістали поранення, з них 18 — діти. Безвісти зниклими наразі вважаються 10 осіб, серед них дитина.

Відео дня

Рятувальні роботи на вулиці Стуса тривають. Співробітники ДСНС працюють цілодобово, щоб знайти всіх, хто може залишатися під завалами.

Удар по багатоповерхівках у Тернополі: що відомо

У ніч на 19 листопада ЗС РФ вдарили по Україні 40 крилатими ракетами Х-101, однією балістичною і чотирма сотнями дронів різних типів, повідомило Повітряне командування ЗСУ. Частину ракет збили засоби ППО, але частина влучили по цивільних будинках та інфраструктурних об'єктах.

У Тернополі російські ракети вдарили по двох дев'ятиповерхівках. В одному будинку знесло квартири з 3 по 9 поверхи. В іншому — вигоріли квартири з 1 по 9 поверхи.

Через кілька годин у мережі з'явилося фото, як російська ракета прицільно б'є по багатоповерхівці в Тернополі.

Під час рятувальної операції співробітники ДСНС знайшли під завалами живого папугу.

Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що трагедія в Тернополі була добре підготовлена.

