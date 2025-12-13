"Шахед" во время удара по Одессе потерял управление и "прыгнул" в море (видео)

В Одессе во время атаки "шахедов" один из них "сымитировал" камешек из известной детской игры "блины". Дрон прыгнул по воде и в конце концов погрузился в море.

Во время последней российской атаки на Одессу один из дронов, очевидно, сбившись с курса, упал в море. Момент падения был зафиксирован очевидцами.

На кадрах, которые распространяются в соцсети, заметно, как "шахед" пролетает над береговой линией несколько десятков метров и врезается в Черное море. Плоский БПЛА, благодаря малому углу падения и большой скорости, "оттолкнулся" от поверхности воды, сделав эффективный прыжок, и пролетел еще несколько метров. В конце концов дрон упал, подняв кучу брызг.

"Что это такое?", — недоуменно спрашивал автор видео.

"Подавили "шахед" РЭБом и он приземлился", — ответили в сети.

Напомним, в ночь на 13 декабря российские оккупанты совершили одну из самых массовых атак на Одессу. В городе были повреждены административные здания, объекты энергетики и промышленности, известно по меньшей мере о четырех пострадавших.

В ноябре одесские паблики распространяли видео, в котором мужчина из окна жилого дома целится из оружия вверх, якобы пытаясь сбить российские дроны.

Ранее в Одессе неизвестный мужчина украл "Шахед", которым российская армия атаковала город. Он нес дрон домой на спине.

Также Фокус писал, как мужчины-одесситы на пляже бесстрашно потрошили на сувениры обломки беспилотника, который, вероятнее всего, был сбит силами ПВО над морем.