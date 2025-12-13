"Шахед" під час удару по Одесі втратив керування та "стрибнув" у море (відео)

У Одесі під час атаки "шахедів" один з них "зімітував" камінець з відомої дитячої гри "млинці". Дрон стрибнув по воді та зрештою занурився у море.

Під час останньої російської атаки на Одесу один з дронів, вочевидь, збившись з курсу, впав у море. Момент падіння було зафіксовано очевидцями.

На кадрах, які розповсюджуються у соцмережі, помітно, як "шахед" пролітає над береговою лінією декілька десятків метрів та врізається у Чорне море. Плаский БПЛА, завдяки малому куту падіння та великій швидкості, "відштовхнувся" від поверхні води, зробивши ефективний стрибок, та пролетів ще кілька метрів. Врешті, дрон впав, здійнявши купу бризок.

"Що це таке?", — здивовано запитував автор відео.

"Подавили "шахед" РЕБом й він приземлився", — відповіли у мережі.

Відео дня

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня російські окупанти здійснили одну з наймасовіших атак на Одесу. У місті було пошкоджено адміністративні будівлі, об'єкти енергетики та промисловості, відомо щонайменше про чотирьох постраждалих.

У листопаді одеські пабліки поширювали відео, в якому чоловік з вікна житлового будинку цілиться зі зброї вгору, нібито намагаючись збити російські дрони.

Раніше в Одесі невідомий чоловік вкрав "Шахед", яким російська армія атакувала місто. Він поніс дрон додому на спині.

Також Фокус писав, як чоловіки-одесити на пляжі безстрашно патрали на сувеніри уламки безпілотника, який, найімовірніше, був збитий силами ППО над морем.