В Одесі ворожий дрон влетів у багатоповерхівку: момент потрапив на камеру (відео)

В Одесі російський ударний дрон, що летів з боку моря, влучив у квартиру в багатоповерхівці недалеко від берега.

Очевидці зняли момент, як БпЛА влітає в будинок, а потім його уламки розсипаються прилеглою територією. Відео вже облетіло місцеві пабліки.

Як видно на кадрах, безпілотник не пошкодив житло, оскільки врізався в зовнішню сторону балкона, розлетівшись на частини. Уламки з пінопласту можна помітити як на балконі, так і не землі біля будинку. Крім того, частини дрона впали на дах школи, яка розташована в цьому ж дворі.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак поки ніяк не прокоментував кадри.

Росія продовжує тероризувати Одесу та регіон ударними дронами. Цієї ночі туди знову летіли десятки дронів. Унаслідок нічної атаки на Одещину було зруйновано склад із побутовою технікою — бойлерами та обігрівачами.

Відео дня

"Пожежу повністю ліквідували рятувальники. Врятовано поруч розташований склад логістичної компанії. Постраждалих, на щастя, немає", — повідомив уранці голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Одеса продовжує жити в умовах відключення світла. Станом на ранок 16 грудня енергетикам вдалося відновити електропостачання приблизно 330 тис. сімей регіону, а без світла тимчасово залишаються 288,2 тис. споживачів.

Нагадаємо, як одесити переживають багатогодинну відсутність світла, води і тепла.

Також повідомлялося, що одесит показав, як зарядити автомобіль в умовах блекауту.