Прикрила собою доньку: стало відомо ім'я жінки, яку вбили росіяни на мосту в селі Маяки

43-річна Інна Влаєва була у авто із трьома дітьми. За кермом була її 20-річна донька. Російський "Шахед" вдарив у авто з пасажирського боку, Інна отримала важкі поранення і померла у лікарні.

На Одещині російський "Шахед" убив 43-річну маму трьох дітей Інну Влаєву. Сім'я їхала в машині мостом через Дністер, повертаючись до Одеси, повідомляє "Суспільне".

Жахлива трагедія сталася 18 грудня у районі села Маяки Одеської області. Російський безпілотник ударив просто по мосту, яким автівкою їхала сім'я: 43-річна мама Інна Влаєва та троє її дітей.

Інна Влаєва, вбита росіянами Фото: Соцмережі

За кермом перебувала 20-річна старша донька Влада, а Інна сиділа поряд. Позаду сиділи 16-річний Павло та наймолодша – п'ятирічна донька. Інна зазнала серйозних поранень, оскільки вибух стався з її сторони. Фактично вона прикрила собою дочку.

Інна Влаєва померла у лікарні. Дітей також ушпиталили із пораненнями та гострою реакцією на стрес.

Жінка – родом з Одеси. Вона із дітьми була в селі Камчик Саратської громади, звідки родом її чоловік. Родина приїздила до бабусі, бо в Одесі вже кілька днів не було світла через російські обстріли.

"Їм повідомили, що в їхньому районі вже дали світло. Тому Інна з дітьми зібралися з'їздити туди та подивитися, що там відбувається. Вони якраз через міст прямували додому до Одеси", – розповіла місцева мешканка OBOZ.UA.

У селі розповідають, що родина була дуже товариською та працьовитою. Інну всі любили.

"Дуже розумна, здібна, порядна жінка, гарна мама та дружина. Старша донька вже доросла, середньому синові 16 років, а ось молодшій дитині лише п'ять. Для них втрата мами – величезна трагедія, та й для всіх це горе", – розповіла співрозмовниця.

Для дітей Інни Влаєвої, які були з жінкою в авто під час удару, відкрили благодійний збір, повідомила мати однокласника пораненого підлітка Ольга Каракасіді.

Міст в селі Маяки Фото: Соцмережі

За фактом атаки Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею про воєнні злочини.

Нині ділянку дороги на трасі Одеса – Рені перекрито, також закритий міст і рух до пунктів пропуску із сусідньою Молдовою.

Удари ЗС РФ по мосту в Маяках Одеської області спровокували транспортний колапс. На прикордонних пунктах виникли величезні черги, а вантажний і пасажирський транспорт перенаправляють іншими маршрутами.

Також через масштабні обстріли Одеської області можливі затримки з доставкою посилок.