Прикрила собою доньку: стало відомо ім'я жінки, яку вбили росіяни на мосту в селі Маяки
43-річна Інна Влаєва була у авто із трьома дітьми. За кермом була її 20-річна донька. Російський "Шахед" вдарив у авто з пасажирського боку, Інна отримала важкі поранення і померла у лікарні.
На Одещині російський "Шахед" убив 43-річну маму трьох дітей Інну Влаєву. Сім'я їхала в машині мостом через Дністер, повертаючись до Одеси, повідомляє "Суспільне".
Жахлива трагедія сталася 18 грудня у районі села Маяки Одеської області. Російський безпілотник ударив просто по мосту, яким автівкою їхала сім'я: 43-річна мама Інна Влаєва та троє її дітей.
За кермом перебувала 20-річна старша донька Влада, а Інна сиділа поряд. Позаду сиділи 16-річний Павло та наймолодша – п'ятирічна донька. Інна зазнала серйозних поранень, оскільки вибух стався з її сторони. Фактично вона прикрила собою дочку.
Інна Влаєва померла у лікарні. Дітей також ушпиталили із пораненнями та гострою реакцією на стрес.
Жінка – родом з Одеси. Вона із дітьми була в селі Камчик Саратської громади, звідки родом її чоловік. Родина приїздила до бабусі, бо в Одесі вже кілька днів не було світла через російські обстріли.
"Їм повідомили, що в їхньому районі вже дали світло. Тому Інна з дітьми зібралися з'їздити туди та подивитися, що там відбувається. Вони якраз через міст прямували додому до Одеси", – розповіла місцева мешканка OBOZ.UA.
У селі розповідають, що родина була дуже товариською та працьовитою. Інну всі любили.
"Дуже розумна, здібна, порядна жінка, гарна мама та дружина. Старша донька вже доросла, середньому синові 16 років, а ось молодшій дитині лише п'ять. Для них втрата мами – величезна трагедія, та й для всіх це горе", – розповіла співрозмовниця.
Для дітей Інни Влаєвої, які були з жінкою в авто під час удару, відкрили благодійний збір, повідомила мати однокласника пораненого підлітка Ольга Каракасіді.
За фактом атаки Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею про воєнні злочини.
Нині ділянку дороги на трасі Одеса – Рені перекрито, також закритий міст і рух до пунктів пропуску із сусідньою Молдовою.
Удари ЗС РФ по мосту в Маяках Одеської області спровокували транспортний колапс. На прикордонних пунктах виникли величезні черги, а вантажний і пасажирський транспорт перенаправляють іншими маршрутами.
Також через масштабні обстріли Одеської області можливі затримки з доставкою посилок.