Эволюция "Шахедов" в 2026 году: как обычные БпЛА станут "роем" со специализацией и ракетами

Россия модифицирует дроны-камикадзе "Шахед", и условно простые беспилотники в 2022 году превратятся в многофункциональные платформы, которые будут работать как рой, пояснил авиаэксперт. Устройства уже научились менять цель в полете и вооружили ракетами. Далее одни БпЛА будут "защищать рой", другие — выполнять боевые задачи. Почему российские "Шахеды" станут более опасными в 2026 году и чем они похожи на Tomahawk?

Американские крылатые ракеты Tomahawk имеют "банк целей" и могут менять точку удара по каналу связи, пояснил авиаэксперт и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в интервью медиа "24 канал". Модифицированные "Шахеды" получили мобильную связь и mesh-сети и с недавних пор также "научились" менять курс и цель, получив команду по каналу связи. В 2026 году россияне предоставят дронам новые возможности и они будут работать роем с "разделением труда" между отдельными БпЛА и с помощью ИИ.

Храпчинский в разговоре с журналистами рассказал, как могут измениться средства поражения ВС РФ и, среди прочего, в каком направлении будет происходить эволюция "Шахедов". Сегодняшние российские ударные дроны устойчивы к РЭБ, собирают информацию, передают видео, координаты (GPS, SIM-карты) и данные о работе ПВО, когда из сети "выпадают" устройства в той или иной точке. По мнению эксперта, в новом году ударные дроны-камикадзе станут "управляемыми, сетевыми и многофункциональными".

"Шахматы" РФ — новые возможности 2026 года

Авиаэксперт описал возможную эволюцию "Шахеда" в 2026 году.

Россияне доработают идею о вооружении дрона ракетой "воздух-воздух" и таким образом некоторые БпЛА смогут охранять других. Ракета станет дополнительным оружием, будет защищать от вертолетов и дронов-перехватчиков, атаковать мобильные огневые группы. Группа "Шахедов" превратится в рой, который будет распознавать угрозы ("видеть", это самолет, вертолет или перехватчик), маневрировать в зависимости от угрозы или атаковать ее. "Шахеды" могут стать платформами, с которых будут взлетать FPV-дроны. По мнению Храпчинского, это "уже реалистичный сценарий".

Храпчинский подытожил, чего ожидать в новом году: россияне будут запускать в серию "Шахеды" с "комбинированными решениями". Чтобы справиться с такой угрозой, Украине следует ввести системы борьбы с mesh-сетями, "отсекать" работу подозрительных SIM-карт (если они при определенных условиях вдруг несутся на скорости 100 км/ч), искать вместе с европейцами целостное и дешевое решение ПВО.

Отметим, в августе специалисты объяснили, почему опасны реактивные "Шахеды", которые появились в небе Украины. Во время одной из атак беспилотники этого типа атаковали, например, Киев, подлетая сразу с нескольких направлений. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что такого типа беспилотники могут двигаться со скоростью 500 км/ч, и россияне пытаются понять, справятся ли с ними украинские дроны-перехватчики.

Напоминаем, 18 декабря украинский военный сообщил о дополнительных угрозах от "Шахедов", сколько россияне начали их наполнять "начинкой", которая смертельно опасна для гражданских.