"Гвозди в мешках для поражения населения": боец ПВО об ужасной начинке дронов РФ (видео)

Российские ударные беспилотники типа "Шахед" все чаще дополнительно начиняют металлическими элементами — в частности гвоздями, — чтобы усилить поражение и увеличить количество жертв среди гражданского населения. Такие дроны представляют смертельную угрозу не только при попадании, но и после сбивания, ведь их обломки могут детонировать с отложенным эффектом.

Как рассказал в интервью Фокусу боец противовоздушной обороны Денис "Пудж", российская армия сознательно меняет конструкцию "Шахедов" для максимального поражения людей. По его словам, сейчас эти беспилотники все чаще оснащают дополнительными осколочными элементами, которые значительно повышают радиус поражения.

"Сейчас они добавляют туда осколочные обломки — фактически шрапнель, а также элементы, которые могут сработать уже после падения", — пояснил Денис "Пудж".

Военный отметил, что в случае прямого попадания "Шахед" способен нанести серьезные разрушения жилой застройке. В частности, при определенных условиях беспилотник может уничтожить один или даже два этажа дома, если удар приходится на несущие конструкции или опоры.

"Если он четко заходит в стену или в опору, то может просто "снять" этаж или даже два", — уточнил боец ПВО.

В то же время не менее опасными, по его словам, являются обломки после сбивания беспилотника. Денис "Пудж" отметил, что внутри "Шахеда" могут оставаться взрывные элементы с отложенной детонацией, которые срабатывают через некоторое время после падения.

"После сбивания на земле иногда остаются разрывные элементы, которые могут сдетонировать через час или даже позже", — предостерег он.

Отдельно военный обратил внимание на опасную практику, когда гражданские пытаются подойти к обломкам или забрать их с собой. По его словам, такая неосторожность может иметь фатальные последствия, ведь даже внешне безопасный фрагмент дрона способен содержать взрывчатку.

Наиболее циничной, по словам Дениса "Пуджа", является практика начинки "Шахедов" мешками с гвоздями. После падения или взрыва они разлетаются на значительной площади, превращая беспилотник в инструмент массового поражения гражданского населения.

"Были случаи, когда они просто набивали мешки гвоздями и засовывали их в "Шахед". Он падает — и все это разлетается вокруг, чтобы поразить как можно больше людей", — рассказал боец.

Он подчеркнул, что такие действия полностью опровергают заявления России о якобы ударах исключительно по военным целям. Использование гвоздей и осколочных элементов, по его словам, не имеет никакого военного смысла и свидетельствует о прицельном терроре против мирных городов.

"Они целятся не по объектам, а именно по живому населению", — подчеркнул Денис "Пудж".

Стоит заметить, что подобные действия врага являются нарушением Женевской конвенции.

Напомним, что российские оккупанты начали использовать "Шахеды" с двойной боевой частью, и это делает их буквально вдвое смертоноснее.

Также Фокус писал, что РФ увеличила количество ангаров для хранения БпЛА, которые располагаются прямо на взлетно-посадочной полосе Донецкого аэропорта.