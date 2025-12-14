Россия усилила "Шахеды": как они изменились и почему стали опаснее (фото)

Российские оккупанты начали использовать "Шахеды" с двойной боевой частью, что делает их буквально в два раза смертоноснее.

Ударный дрон с двумя боевыми частями показал у себя в блоге украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Двойная боевая часть на Шахеде. 100 кг всего. БСТ-52", – подписал он фото.

Из-за этого разрушительная сила дронов существенно возрастает, что несет еще больше опасности мирному населению, военным, а также объектам инфраструктуры и жилому фонду.

В комментариях отмечают, что подобные дроны находили еще летом, но потом по какой-то причине их не использовали длительное время.

Еще в январе 2024 года сообщалось, что ВС РФ модернизировали эти дроны, дополнив новой версией боевой части российского производства, которая имеет индекс БСТ-52 и является продолжением предыдущей "МСНИ". Во время модернизации БЧ "Шахеда" получила дополнительный кумулятивный и зажигательный эффект. Наиболее опасным является дополнительный термический эффект при взрыве такого БпЛА, который обеспечивается установленными внутрь боевой части зажигательными элементами.

Ранее Флеш" указал, какие "Шахеды" следует сбивать в первую очередь. По его словам, дроны, которые долго кружат вокруг объектов или населенных пунктов, не являются результатом действия украинской радиоэлектронной борьбы или сбоем, а играют важную роль для россиян в атаках по Украине.

Они выполняют функцию ретранслятора, из-за чего украинским военным необходимо сбивать их в первую очередь во время атак.

Напомним, 5 декабря в Defense Express сообщили, что украинские F-16 могли получить ракеты для бюджетного сбивания "Шахедов".

Также 5 декабря один из представителей КБ порталу Mezha Media сообщил, что новейший дрон "Мить-2" станет реактивным.