Росія посилила "Шахеди": як вони змінилися і чому стали небезпечнішими (фото)

Російські окупанти почали використовувати "Шахеди" з подвійною бойовою частиною, що робить їх буквально вдвічі смертоноснішими.

Ударний дрон із двома бойовими частинами показав у себе в блозі український експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Подвійна бойова частина на Шахеді. 100 кг всього. БСТ-52", — підписав він фото.

Через це руйнівна сила дронів істотно зростає, що несе ще більшу небезпеку мирному населенню, військовим, а також об'єктам інфраструктури та житловому фонду.

У коментарях зазначають, що подібні дрони знаходили ще влітку, але потім з якоїсь причини їх не використовували тривалий час.

Ще в січні 2024 року повідомлялося, що ЗС РФ модернізували ці дрони, доповнивши новою версією бойової частини російського виробництва, що має індекс БСТ-52 і є продовженням попередньої "МСНІ". Під час модернізації БЧ "Шахеда" отримала додатковий кумулятивний і запальний ефект. Найнебезпечнішим є додатковий термічний ефект під час вибуху такого БпЛА, який забезпечується встановленими всередину бойової частини запальними елементами.

Раніше "Флеш" вказав, які "Шахеди" слід збивати насамперед. За його словами, дрони, які довго кружляють навколо об'єктів або населених пунктів, не є результатом дії української радіоелектронної боротьби або збоєм, а відіграють важливу роль для росіян в атаках по Україні.

Вони виконують функцію ретранслятора, через що українським військовим необхідно збивати їх насамперед під час атак.

